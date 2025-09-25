7 दिन में ही 155% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आज भी अपर सर्किट

कंपनी के शेयरों की 18 सितंबर को 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। इसका प्राइस बैंड ₹140 तय किया गया था। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर लिस्टिंग के सिर्फ 7 दिन में ही 155% तक का रिटर्न दे गया।

Airfloa Rail Technology Ltd share: एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर में आज गुरुवार को 5% का अपर सर्किट लगा। कंपनी के शेयर आज बीएसई पर 356.35 रुपये पर पहुंच गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस है। बता दें कि कंपनी के शेयरों की 18 सितंबर को 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। इसका प्राइस बैंड ₹140 तय किया गया था। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर लिस्टिंग के सिर्फ 7 दिन में ही 155% तक का रिटर्न दे गया।

जबरदस्त हुआ था सब्सक्राइब बता दें कि कंपनी का आईपीओ 15 सितंबर को बोली लगाने के आखिरी दिन जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ था। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ एक बुक-बिल्डिंग इश्यू था, जिसमें पूरी तरह से 65 लाख नए शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल किया गया। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया था। करीब 91.1 करोड़ रुपये के इस एसएमई इश्यू को 11 से 15 सितंबर तक चले तीन दिनों के बिडिंग पीरियड में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कुल मिलाकर इसे 301.52 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। आईपीओ में कुल 43.29 लाख शेयरों के मुकाबले लगभग 130.53 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने अपने हिस्से को लगभग 215 गुना सब्सक्राइब किया था। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) ने लगभग 350 गुना सब्सक्रिप्शन किया था। वहीं रिटेल निवेशकों का हिस्सा भी 330 गुना से अधिक भरा गया था।