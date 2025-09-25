Multibagger IPO Airfloa Rail Technology Ltd share surges 155 percent just in 7 days hits upper circuit 7 दिन में ही 155% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आज भी अपर सर्किट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Multibagger IPO Airfloa Rail Technology Ltd share surges 155 percent just in 7 days hits upper circuit

7 दिन में ही 155% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आज भी अपर सर्किट

कंपनी के शेयरों की 18 सितंबर को 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। इसका प्राइस बैंड ₹140 तय किया गया था। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर लिस्टिंग के सिर्फ 7 दिन में ही 155% तक का रिटर्न दे गया।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:18 AM
share Share
Follow Us on
7 दिन में ही 155% चढ़ गया यह शेयर, लगातार खरीदने की लूट, आज भी अपर सर्किट

Airfloa Rail Technology Ltd share: एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर में आज गुरुवार को 5% का अपर सर्किट लगा। कंपनी के शेयर आज बीएसई पर 356.35 रुपये पर पहुंच गए। यह इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस है। बता दें कि कंपनी के शेयरों की 18 सितंबर को 90% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी। इसका प्राइस बैंड ₹140 तय किया गया था। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी के शेयर लिस्टिंग के सिर्फ 7 दिन में ही 155% तक का रिटर्न दे गया।

जबरदस्त हुआ था सब्सक्राइब

बता दें कि कंपनी का आईपीओ 15 सितंबर को बोली लगाने के आखिरी दिन जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ था। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ एक बुक-बिल्डिंग इश्यू था, जिसमें पूरी तरह से 65 लाख नए शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल किया गया। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 133 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया था। करीब 91.1 करोड़ रुपये के इस एसएमई इश्यू को 11 से 15 सितंबर तक चले तीन दिनों के बिडिंग पीरियड में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कुल मिलाकर इसे 301.52 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। आईपीओ में कुल 43.29 लाख शेयरों के मुकाबले लगभग 130.53 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने अपने हिस्से को लगभग 215 गुना सब्सक्राइब किया था। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) ने लगभग 350 गुना सब्सक्रिप्शन किया था। वहीं रिटेल निवेशकों का हिस्सा भी 330 गुना से अधिक भरा गया था।

कंपनी का कारोबार

एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्थापना दिसंबर 1998 में हुई थी। यह कंपनी भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक (ट्रेन के डिब्बों और उनसे जुड़े उपकरणों) के लिए कंपोनेंट्स का निर्माण करती है। कंपनी का संचालन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) और अन्य कोच फैक्ट्रियों जैसे उत्पादन इकाइयों के माध्यम से होता है। रेलवे सेक्टर के अलावा, यह कंपनी एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए भी अहम पार्ट्स का निर्माण करती है। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी ने अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जैसे – श्रीलंका DEMU ट्रेन, मेनलाइन कोचेस, आगरा-कानपुर मेट्रो, आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम), विस्टाडोम कोचेस और भारत की हाई-टेक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। इन प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने न केवल रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स बनाए हैं बल्कि इंटीरियर प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन भी किया है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।