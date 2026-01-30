बजट के एक साल में 700% से ज्यादा रिटर्न… इस शेयर ने बदली निवेशकों की किस्मत
जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत 31 जनवरी 2025 को ₹28 थी जो अब बीएसई पर ₹230 प्रति शेयर पर है। अगर किसी निवेशक ने पिछले बजट-डे पर इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया होता तो, सिर्फ एक साल में उसकी रकम बढ़कर लगभग ₹8.28 लाख हो गई होती।
GHV Infra Projects Ltd share: देश का आम बजट आगामी एक फरवरी को पेश होने वाला है। इस दिन भारतीय शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग के दौरान हर उस सेक्टर के शेयरों पर निवेशकं की नजर रहेगी, जिस पर मोदी सरकार का फोकस है। बीते बजट की बात करें ते मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था तो इससे जुड़े शेयरों ने तगड़ा रिटर्न भी दिया। इनमें से एक शेयर-जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का है। इस शेयर ने पिछले साल के बजट-डे के मुकाबले एक साल की अवधि में निवेशकों को 700 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है।
28 रुपये पर थी कीमत
जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर की कीमत 31 जनवरी 2025 को ₹28 थी जो अब बीएसई पर ₹230 प्रति शेयर पर है। अगर किसी निवेशक ने पिछले बजट-डे पर इस शेयर में ₹1 लाख का निवेश किया होता तो, सिर्फ एक साल में उसकी रकम बढ़कर लगभग ₹8.28 लाख हो गई होती। बता दें कि नवंबर 2025 में यह शेयर 362.40 रुपये के हाई तक गया था। कहने का मतलब है कि 52 वीक हाई के कैल्कुलेशन से निवेशक की रकम 10 लाख रुपये से भी ज्यादा बन जाती।
कंपनी का परफॉर्मेंस
जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 128% से अधिक की वृद्धि दर्ज की और यह ₹183.77 करोड़ तक पहुंच गया जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह ₹780.46 करोड़ था। नेट प्रॉफिट दोगुने से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में लगभग 138% की वृद्धि के साथ ₹11.22 करोड़ हो गया जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में यह ₹74.72 करोड़ था। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए प्रति शेयर आय ₹71.56 रही, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के लिए प्रति शेयर आय ₹72.21 दर्ज की गई।