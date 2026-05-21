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एक ही दिन में 5000 रुपये से ज्यादा उछला यह मल्टीबैगर, एक्सपर्ट बोले- और चढ़ेगा, 110 रुपये डिविडेंड देने का भी ऐलान

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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हनीवेल ऑटोमेशन ने हर शेयर पर 110 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 17% से अधिक चढ़कर 35,769.55 रुपये पर पहुंच गए। गुरुवार को एक ही दिन में कंपनी के शेयर 5,597.20 रुपये उछल गए हैं।

एक ही दिन में 5000 रुपये से ज्यादा उछला यह मल्टीबैगर, एक्सपर्ट बोले- और चढ़ेगा, 110 रुपये डिविडेंड देने का भी ऐलान

मल्टीबैगर कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के शेयर गुरुवार को BSE में 17 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 35,769.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 30,172.35 रुपये पर बंद हुए थे। गुरुवार को एक ही दिन में हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के शेयर 5,597.20 रुपये उछल गए हैं। दो साल से अधिक में हनीवेल ऑटोमेशन के शेयरों में एक दिन का सबसे बड़ा उछाल आया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मल्टीबैगर स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है।

46% और उछल सकते हैं कंपनी के शेयर
ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के शेयरों को अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। जेएम फाइनेंशियल ने हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के शेयरों के लिए 44,000 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है। यानी, मल्टीबैगर कंपनी के शेयर अपने पिछले बंद स्तर से करीब 46 पर्सेंट उछल सकते हैं। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के शेयरों में पिछले 20 साल में 2280 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 41,599.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 26,250.05 रुपये है।

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हर शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान
मल्टीबैगर कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 1100 पर्सेंट का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। यानी, कंपनी हर शेयर पर 110 रुपये का डिविडेंड बांटेगी। हनीवेल ऑटोमेशन ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 17 जुलाई 2026 फिक्स की है। शेयरधारकों से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी 5 अगस्त 2026 से डिविडेंड का पेमेंट शुरू करेगी।

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कंपनी को हुआ है 160 करोड़ रुपये का मुनाफा
हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया को मार्च 2026 तिमाही में 160 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 14.2 पर्सेंट बढ़ा है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया को एक साल पहले की समान अवधि में 140 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का रेवेन्यू चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 5.9 पर्सेंट बढ़कर 1180 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1114.5 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया का इबिट्डा सालाना आधार पर 15.9 पर्सेंट बढ़कर 184.9 करोड़ रुपये पहुंच गया।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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