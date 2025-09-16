3 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 15 लाख से ज्यादा, 6 महीने में 180% चढ़ा मल्टीबैगर

मल्टीबैगर कंपनी फोर्स मोटर्स के शेयरों ने पिछले 3 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। फोर्स मोटर्स के शेयरों ने 3 साल में ही 1 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट को 15 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।

फोर्स मोटर्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। स्मॉलकैप कंपनी फोर्स मोटर्स के शेयर मंगलवार को BSE में 6 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 20000 रुपये पर पहुंच गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों ने पिछले 3 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 3 साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 15 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। फोर्स मोटर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 21,999.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6128.55 रुपये है।

मल्टीबैगर कंपनी फोर्स मोटर्स (Force Motors) के शेयर 23 सितंबर 2022 को 1310.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2025 को 20000 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले 3 साल में शेयरधारकों को 1400 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 23 सितंबर 2022 को फोर्स मोटर्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 15.07 लाख रुपये होती।