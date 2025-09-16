Multibagger Force Motors share surged over 5 Percent today turned 1 lakh rupee into more than 15 lakh in 3 year 3 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 15 लाख से ज्यादा, 6 महीने में 180% चढ़ा मल्टीबैगर, Business Hindi News - Hindustan
3 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 15 लाख से ज्यादा, 6 महीने में 180% चढ़ा मल्टीबैगर

मल्टीबैगर कंपनी फोर्स मोटर्स के शेयरों ने पिछले 3 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। फोर्स मोटर्स के शेयरों ने 3 साल में ही 1 लाख रुपये के इनवेस्टमेंट को 15 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:29 PM
फोर्स मोटर्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। स्मॉलकैप कंपनी फोर्स मोटर्स के शेयर मंगलवार को BSE में 6 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 20000 रुपये पर पहुंच गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों ने पिछले 3 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने 3 साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को 15 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। फोर्स मोटर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 21,999.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 6128.55 रुपये है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 15 लाख रुपये से ज्यादा
मल्टीबैगर कंपनी फोर्स मोटर्स (Force Motors) के शेयर 23 सितंबर 2022 को 1310.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2025 को 20000 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले 3 साल में शेयरधारकों को 1400 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 23 सितंबर 2022 को फोर्स मोटर्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 15.07 लाख रुपये होती।

6 महीने में 180% से ज्यादा उछल गए हैं फोर्स मोटर्स के शेयर
फोर्स मोटर्स (Force Motors) के शेयरों में पिछले छह महीने में अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 6 महीने में 180 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। फोर्स मोटर्स के शेयर 17 मार्च 2025 को 7077.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 सितंबर 2025 को 20000 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में फोर्स मोटर्स के शेयरों में 43 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो फोर्स मोटर्स के शेयर 1600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

