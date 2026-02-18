57 रुपये का शेयर अब 3000 रुपये के पार, AI फैक्ट्रीज के लिए दिग्गज कंपनी से पार्टनरशिप

ई2ई नेटवर्क्स के शेयर 20% की तेजी के साथ 3068.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 57 रुपये था। दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने एडवांस्ड AI फैक्ट्रीज डिलीवर करने के लिए ई2ई नेटवर्क्स को सहयोग करने की घोषणा की है।

मल्टीबैगर कंपनी ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। GPU क्लाउड उपलब्ध कराने वाली कंपनी ई2ई नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को NSE में 20 पर्सेंट की तेजी के साथ 3068.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज कंपनी एनवीडिया (Nvidia) ने एडवांस्ड AI फैक्ट्रीज डिलीवर करने के लिए ई2ई नेटवर्क्स को सहयोग करने की घोषणा की है, इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उछाल आया है। ई2ई नेटवर्क्स अपने TIR प्लेटफॉर्म पर एक एनवीडिया ब्लैकवेल GPU क्लस्टर बना रही है।

3 साल में 1782% उछल गए हैं ई2ई नेटवर्क्स के शेयर

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड (E2E Networks) के शेयर पिछले 3 साल में 1782 पर्सेंट चढ़ गए हैं। ई2ई नेटवर्क्स के शेयर 17 फरवरी 2023 को 163 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 फरवरी 2026 को 3068.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 2 साल में ई2ई नेटवर्क्स के शेयरों में 284 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 53 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर करीब 46 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एक महीने में ई2ई नेटवर्क्स के शेयरों में 37 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3894.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1710.05 रुपये है।

IPO में 57 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड (E2E Networks) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 मई 2018 को खुला था और यह 7 मई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 57 रुपये था। ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयर 15 मई 2018 को NSE में 85 रुपये पर लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर उछाल के साथ 89 रुपये पर बंद हुए। पिछले 5 साल से कम में ई2ई नेटवर्क्स के शेयरों में 1945 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 13 अप्रैल 2022 को 143.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 फरवरी 2026 को 3068.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं।