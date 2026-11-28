तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा डिफेंस का शेयर, एक्सपर्ट फिदा, चेक करें टारगेट प्राइस
मुख्य बातें
- इस कंपनी को डिफेंस और एयरोस्पेस कारोबार से मिल रहे ऑर्डर हैं
- इसके अलावा, री-रेटिंग और फंड जुटाने की वजह से भी निवेशकों के बीच इस शेयर की डिमांड है
Multibagger defence stock: बीते शुक्रवार को जब बाजार बिकवाली मोड में था तब डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी रेमंड लिमिटेड के शेयर को खरीदने की लूट सी मच गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 9 पर्सेंट उछलक 1280 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी के शेयरों में तेजी ऐसे समय में आई है जब एक्सपर्ट भी इस पर बुलिश हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह साल 2026 में 425.60 रुपये से बढ़कर 1,278.80 रुपये प्रति शेयर हो गया है। साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 200% का रिटर्न दिखाता है। यह शेयर छह महीनों में 135% से अधिक और एक महीने में 20% से अधिक बढ़ा है। एक साल में, रेमंड के शेयरों ने अपने शेयरधारकों को 165% का रिटर्न दिया है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
साल 2026 में रेमंड के शेयरों में तेजी लाने वाले कारणों पर बात करते हुए अविनाश मेंटर रिसर्च के संस्थापक अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "जब कंपनी ने डिफेंस और एयरोस्पेस क्षेत्र में कदम रखने और एक पूर्ण इंजीनियरिंग कंपनी बनने की घोषणा की तो रेमंड के शेयरों की 'री-रेटिंग' हुई। कंपनी की इस रीब्रांडिंग के लिए लगातार ऑर्डर, पर्याप्त क्षमता और लिक्विडिटी की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि कंपनी डिफेंस सेगमेंट में लगातार ऑर्डर हासिल करने में सफल रही है क्योंकि कंपनी लगातार कैपेक्स विस्तार और कैश फ्लो बनाए रखने पर ध्यान दे रही है।"
लगातार मिल रहे ऑर्डर
इस कंपनी को डिफेंस और एयरोस्पेस कारोबार से मिल रहे ऑर्डर हैं। बता दें कि कंपनी को एक भारतीय डिफेंस कंपनी से 300 से अधिक प्रकार के पार्ट्स की आपूर्ति के लिए करीब 33 करोड़ रुपये सालाना का ऑर्डर मिला है।
इसके अलावा, एक प्रमुख भारतीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए विंग और सेंटर बॉडी सेक्शन की असेंबली का टेंडर भी कंपनी ने हासिल किया है। कंपनी की एयरोस्पेस ऑर्डर बुक 5,960 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एयरोस्पेस कारोबार का रेवेन्यू सालाना आधार पर 40.4 फीसदी बढ़ा है। लगातार मिल रहे ऑर्डर से कंपनी के कारोबार की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
कंपनी की फंड जुटाने की योजना ने भी निवेशकों का ध्यान खींचा है। इसके अलावा, कंपनी अपनी एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कई साल की कैपेक्स योजना पर काम कर रही है।
शेयर का टारगेट प्राइस
रेमंड के शेयरों के तकनीकी चार्ट पर KC सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट) महेश एम. ओझा ने सकारात्मक रुख जताया है। तकनीकी स्तरों की बात करें तो शेयर के लिए 1,238 रुपये पर तत्काल सपोर्ट है। अगर शेयर क्लोजिंग आधार पर इस स्तर को पार कर लेता है तो इसमें आगे 1,475 रुपये तक जाने की संभावना बन सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें