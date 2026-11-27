₹3178 करोड़ का ऑर्डर बुक, अब ब्रह्मोस से मिला नया ऑर्डर… शेयर पर टूटे निवेशक
मुख्य बातें
- ओमनीटेक इंजीनियरिंग के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली
- कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर के बाद शेयर करीब 5 फीसदी उछलकर 540.35 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया
Multibagger defence stock: वैसे तो शुक्रवार को शेयर बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिली लेकिन इस माहौल में भी ओमनीटेक इंजीनियरिंग के शेयर को खरीदने की लूट थी। इंट्रा-डे के दौरान डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा और भाव 540.35 रुपये तक पहुंच गया। कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर की वजह से शेयर में तेजी आई है। डिटेल में इस पॉजिटिव खबर के बारे में जान लेते हैं।
क्या है डिटेल?
दरअसल, ओमनीटेक इंजीनियरिंग ने घोषणा की है कि उसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस से मेटैलिक एयरफ्रेम कंपोनेंट्स, कैनिस्टर सब-सिस्टम्स की असेंबली और सब-असेंबली के लिए एक डेवलपमेंट ऑर्डर मिला है। कंपनी की ऑर्डर बुक 31 अक्टूबर 2026 तक 3,178 करोड़ रुपये से अधिक थी। इसमें वेदरफोर्ड से मिला मल्टी-ईयर ऑर्डर भी शामिल है, जिसकी कुल वैल्यू 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है।
शेयर का परफॉर्मेंस
ओमनीटेक इंजीनियरिंग के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 150 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। हालांकि, हाल के दिनों में बिकवाली मोड में नजर आया। पिछले एक महीने में शेयर करीब 25 फीसदी टूट चुका है।
बता दें कि यह कंपनी भारतीय प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर की है और इसका मुख्यालय राजकोट, गुजरात में है। यह कंपनी दुनिया भर में कस्टमाइज्ड, हाई-प्रिसिजन इंजीनियर वाले मेटल कंपोनेंट्स, सब-असेंबली और पूरी असेंबली का निर्माण और निर्यात करती है।
कंपनी के नतीजे
डिफेंस सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 30.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 22.6 करोड़ रुपये के मुकाबले 36% अधिक है। कंपनी का परिचालन राजस्व 176 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 125 करोड़ रुपये से 40% अधिक है।
कंपनी को उम्मीद है कि IPO से मिली रकम, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में विस्तार और वर्किंग कैपिटल की बेहतर उपलब्धता से भविष्य में ऑर्डर बुक को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। कंपनी राजकोट के छापरा कैंपस में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विकसित कर रही है। इस विस्तार का उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, इंजीनियरिंग से जुड़ी क्षमताओं को मजबूत करना और अलग-अलग उद्योगों से आने वाली मांग को पूरा करना है।
बता दें कि कंपनी एयरोस्पेस सेगमेंट में Surface ट्रीटमेंट, NDT और वेल्डिंग से जुड़े काम को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा एयरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में फर्स्ट आर्टिकल डेवलपमेंट ऑर्डर पर भी काम जारी है। इस कंपनी ने डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सप्लाई चेन में भी कमर्शियल ऑर्डर हासिल करना शुरू कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें