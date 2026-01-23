Hindustan Hindi News
multibagger defence stock axiscades technologies hits 5 pc upper circuit on bagging 1 million dollar contract
10 लाख डॉलर के ऑर्डर के बाद डिफेंस कंपनी के शेयर खरीदने को मची लूट, लगा अपर सर्किट

10 लाख डॉलर के ऑर्डर के बाद डिफेंस कंपनी के शेयर खरीदने को मची लूट, लगा अपर सर्किट

संक्षेप:

Multibagger Defence Stock: एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज का शेयर शुक्रवार, 23 जनवरी को 5% के अपर सर्किट तक पहुंच गया। यह उछाल उसकी सहायक कंपनी मिस्ट्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख डॉलर का ऑर्डर मिलने के बाद आया।

Jan 23, 2026 11:03 am IST Drigraj Madheshia
Multibagger Defence Stock: एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज का शेयर शुक्रवार, 23 जनवरी को 5% के अपर सर्किट तक पहुंच गया। यह उछाल उसकी सहायक कंपनी मिस्ट्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख डॉलर का ऑर्डर मिलने के बाद आया। बीएसई पर कंपनी का शेयर भाव 1156.10 रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो उसका 5% ऊपरी बैंड है। सुबह 9.55 बजे तक यह स्मॉल-कैप स्टॉक 4.73% की बढ़त के साथ 1153 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

नए ऑर्डर की जानकारी

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि मिस्ट्रल सॉल्यूशंस को अपनी एरोलैंड सुविधा में स्थापित नई 'अकॉस्टिक लैब' में एक प्रमुख हाइपरस्केलर ग्राहक के ऑडियो उत्पादों के परीक्षण का अनुबंध मिला है। यह पायलट ऑर्डर कई वर्षों के लिए है और इसका मूल्य लगभग 10 लाख डॉलर है। कंपनी ने कहा कि इससे नवीन ऑडियो उत्पाद विकास के क्षेत्र में और अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कंपनी का बयान

मिस्ट्रल सॉल्यूशंस के सीईओ मणिकंदन ने कहा कि यह उनके पारंपरिक टीआई और क्वालकॉम इकोसिस्टम से आगे बढ़कर वैश्विक प्रमुख कंपनियों को ग्राहक सूची में शामिल करने के प्रयासों का परिणाम है। इसके लिए उन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की हैं ताकि दीर्घकालिक संबंध बनाए जा सकें।

पिछला बड़ा ऑर्डर

इससे पहले इसी महीने 19 जनवरी को मिस्ट्रल सॉल्यूशंस को डीआरडीओ और बीईएल द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी लो-लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार कार्यक्रम (एलएलटीआर अश्विनी) से 100 करोड़ रुपये का एक और ऐतिहासिक ऑर्डर मिला था।

पांच साल में 2102% की उछाल

हालांकि इन ऑर्डर्स और आज के कारोबार में 5% की बढ़त के बावजूद, मल्टीबैगर डिफेंस शेयर एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज इस महीने भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच 13% टूट गया है। फिर भी, लंबी अवधि में इसने शानदार रिटर्न दिया है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, इस स्मॉल-कैप डिफेंस स्टॉक ने तीन साल में 255% और पांच साल में 2102% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

