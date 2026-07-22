नौसेना से इस कंपनी को मिला जबरदस्त ऑर्डर, गुरुवार को शेयर में हो सकती है हलचल
मुख्य बातें
- गुरुवार को डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी
Multibagger defence stock: वैसे तो बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली वाला माहौल था लेकिन इस दौरान कुछ शेयरों को खरीदने की लूट मच गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 3.61% बढ़कर 404.55 रुपये पर पहुंच गए। अब गुरुवार को भी इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। आइए जान लेते हैं आखिर क्या है वजह?
क्या कहा कंपनी ने?
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने घोषणा की है कि उसे भारतीय नौसेना से SAVIOR-ASW (इंटेलिजेंस, ऑपरेशन और टोही गतिविधियों के लिए सेमी-सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल) के डेवलपमेंट के लिए 'मेक-II प्रोटोटाइप सेंक्शन ऑर्डर' (PSO) मिला है। इस ऑर्डर का मतलब है कि ऑटोनॉमस समुद्री और पानी के नीचे युद्ध प्रणालियों के तेजी से बढ़ते क्षेत्र में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की औपचारिक एंट्री हो गई है। कंपनी ने कहा कि SAVIOR-ASW भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सेमी-सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल है, जिसे खास तौर पर एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के अनुसार, यह बिना चालक दल वाला और खुद से चलने वाला समुद्री प्लेटफॉर्म लंबे समय तक समुद्र में स्वतंत्र रूप से गश्त करने में सक्षम है।
यह समुद्र की सतह के नीचे चुपचाप काम करता है और सबमरीन, पानी के नीचे के अन्य खतरों का पता लगाने के लिए एक एडवांस्ड हाइड्रोफोन ऐरे का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही, बिना किसी इंसान की मौजूदगी के यह जमीन पर मौजूद नौसेना कमांड सेंटरों और जहाजों को लगातार इंटेलिजेंस भेजता रहता है। कंपनी ने आगे कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों में से एक है।
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने बताया कि हर साल इसके जलक्षेत्र से लगभग 1, 00,000 कमर्शियल जहाज गुजरते हैं, जो ग्लोबल कंटेनर कार्गो का लगभग 30% हिस्सा है। इस क्षेत्र से और इसके भीतर व्यापार किए जाने वाले दुनिया के कच्चे तेल का 42% हिस्सा ले जाते हैं। इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व इसके व्यस्त बंदरगाहों, बड़े शिपिंग बेड़े और प्रचुर समुद्री व खनिज संसाधनों से और भी बढ़ जाता है।
4 अगस्त को है अहम बैठक
बता दें कि कंपनी की एक अहम बैठक होने वाली है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि एक असाधारण आम बैठक मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 को सुबह 11:30 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों के जरिए आयोजित की जाएगी, जिसमें कई मुद्दों पर विचार और फैसला होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें