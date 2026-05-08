दनादन मिले 3 ऑर्डर, रॉकेट बना डिफेंस शेयर, 3000% से ज्यादा की आई है तेजी

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को दनादन 3 ऑर्डर मिले हैं। इन ऑर्डर के बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को 7% के उछाल के साथ 337.40 रुपये पर पहुंच गए हैं।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट के उछाल के साथ 337.40 रुपये पर पहुंच गए। डिफेंस कंपनी के शेयरों में यह उछाल दनादन 3 ऑर्डर मिलने से आया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को यह ऑर्डर रक्षा मंत्रालय, सरकारी डिफेंस कंपनी और प्राइवेट कंपनियों से मिले हैं। पिछले 5 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 3000 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

डिफेंस कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल

डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे डिफेंस मिनिस्ट्री से 174.78 मिलियन रुपये के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा, कंपनी को पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनी से 95.28 मिलियन रुपये के ऑर्डर मिले हैं। साथ ही, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को प्राइवेट कंपनियों से 240.18 मिलियन रुपये के ऑर्डर मिले। डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को टोटल 510.25 मिलियन रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

3000% से ज्यादा उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 5 साल में 3000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 7 मई 2021 को 10.51 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 8 मई 2026 को 337.40 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 2500 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 860 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। दो साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों में 225 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले एक साल में 180 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 114 रुपये है।