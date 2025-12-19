दिग्गज डिफेंस कंपनी को मिला लाइसेंस, शेयर में लगा 5% का अपर सर्किट, आपका है दांव?
Apollo Micro Systems share: बाजार में लिस्टेड कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर में शुक्रवार को 5% का अपर सर्किट लग गया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 237.85 रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2025 में शेयर 354.65 रुपये तक पहुंच गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। दिसंबर 2024 में यह शेयर 92.50 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। यह डिफेंस स्टॉक एक साल में 145% बढ़ा है और तीन साल में 773% बढ़ा है। यह शेयर पांच साल में 1,775% बढ़ा है।
शेयर में तेजी की वजह?
डिफेंस कंपनी- अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने बताया कि उसकी सब्सिडियरी IDL एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1951 के तहत हाई-एनर्जी एक्सप्लोसिव ट्रिनिट्रोटोल्यूइन (TNT) और HMX (साइक्लोटेट्रामेथिलीनटेट्रानिट्रामाइन) के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस की वैलिडिटी जारी होने की तारीख से 15 साल है।
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करुणाकर रेड्डी ने बताया कि यह अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए एक अहम उपलब्धि है, जो हमें इंडस्ट्रियल और डिफेंस दोनों तरह के विस्फोटकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। यह लाइसेंस सिर्फ एक रेगुलेटरी मंजूरी से कहीं ज्यादा है। यह हाई-एनर्जी डिफेंस विस्फोटकों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल और डिफेंस विस्फोटकों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट में बढ़ती मांग को पूरा करने के अवसर पैदा करता है।
तेलंगाना सरकार के साथ समझौता
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। यह अपनी अनुषंगी कंपनियों एवं उनकी अनुषंगी कंपनियों (स्टेप-डाउन) कंपनियों के साथ मिलकर तेलंगाना में एक नई परियोजना स्थापित करेगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, इंजीनियरिंग डिजायन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने वाली कंपनी है। यह रक्षा मंत्रालय, सरकार द्वारा नियंत्रित पब्लिक सेक्टर कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर के लिए हाई-परफॉर्मेंस, मिशन और टाइम क्रिटिकल सॉल्यूशन डिजायन, डेवलप करती और बेचती है।