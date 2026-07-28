डिफेंस की कंपनी को वायुसेना से मिली पॉजिटिव खबर, 3200% रिटर्न दे चुका शेयर
मुख्य बातें
- इस मल्टीबैगर स्टॉक में मंगलवार को 3.82% गिरावट आई और भाव 377.95 रुपये पर आ गया
- अगर बड़े स्तर पर देखें तो अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर ने पिछले तीन सालों में 594% और पांच सालों में 3200% का रिटर्न दिया है
Apollo micro systems share: वैसे तो मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर में मंगलवार को बिकवाली वाला माहौल था लेकिन कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव खबर आई है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसे भारतीय वायुसेना (IAF) ने 'प्राइम डेवलपमेंट एजेंसी' (DA) के तौर पर शॉर्टलिस्ट और एम्पैनल किया है। आसान भाषा में समझें तो यह भारतीय वायु सेना द्वारा कंपनी की उस क्षमता की औपचारिक मान्यता है जिसके तहत वह पूरी तरह से भारत में ही वर्ल्ड-क्लास प्रिसिजन-गाइडेड वेपन सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और डिलीवर कर सकती है।
क्या है शेयर का हाल?
लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, वर्तमान में शेयर बिकवाली मोड में चल रहा है। माइक्रोसिस्टम्स के शेयर की कीमत में हाल के समय में उतार-चढ़ाव देखा गया है। इस मल्टीबैगर स्टॉक में मंगलवार को 3.82% गिरावट आई और भाव 377.95 रुपये पर आ गया। इस डिफेंस स्टॉक ने साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 38% और एक साल में 110% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर बड़े स्तर पर देखें तो अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर ने पिछले तीन सालों में 594% और पांच सालों में 3200% का रिटर्न दिया है।
कंपनी ने कारोबार पर क्या दिया अपडेट?
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अपोलो माइक्रोसिस्टम्स ने बताया कि उसे भारत की डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 (DAP-2020) की मेक-II (इंडस्ट्री फंडेड) कैटेगरी के तहत इंडिजिनस प्रिसिजन रेंज एक्सटेंशन किट (IPREK) प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस एम्पैनलमेंट के साथ AMS भारत के प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन (PGM) सेगमेंट में एंट्री कर रही है। यह भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे अधिक एंट्री-बैरियर वाले सेगमेंट में से एक है।
इंडिजिनस प्रिसिजन रेंज एक्सटेंशन किट के बारे में
अगर इंडिजिनस प्रिसिजन रेंज एक्सटेंशन किट की बात करें तो यह एक प्रिसिजन गाइडेंस और रेंज बढ़ाने वाली किट है। इस किट को भारत के मौजूदा 500 किलो जनरल पर्पस (GP) अनगाइडेड बमों को लंबी दूरी के प्रिसिजन ग्लाइड हथियारों में अपग्रेड करने के लिए डेवलप किया गया है।
एक बार किट से लैस होने के बाद, बम को 80-100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से लॉन्च किया जा सकता है और यह तय टारगेट के 3 मीटर के दायरे में सटीक निशाना लगा सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रह सकता है। मौजूदा बम इन्वेंट्री को प्रिसिजन स्टैंडऑफ हथियारों में बदलकर, IPREK नए इम्पोर्टेड प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों को खरीदने का एक किफायती विकल्प देता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें