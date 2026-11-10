40 साल बाद फिर बोनस शेयर देने जा रही दिग्गज कंपनी, 27957% चढ़ गए हैं शेयर
मुख्य बातें
- मल्टीबैगर कंपनी बॉश लिमिटेड 40 साल बाद अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने जा रही है
- कंपनी ने 6 नवंबर 2026 को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है
- कंपनी ने इससे पहले सितंबर 1986 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे
दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड ने लंबी अवधि का नजरिया रखकर दांव लगाने वाले शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 25 साल में निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। बॉश लिमिटेड के शेयर 25 साल में 27957 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी 40 साल बाद फिर अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। बॉश लिमिटेड ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 1986 में दिया था। कंपनी ने अब 6 नवंबर 2026 को फिर बोनस शेयर देने की घोषणा की है। साथ ही, कंपनी अपने शेयर का बंटवारा भी करेगी।
27957% उछल गए हैं बॉश लिमिटेड के शेयर
ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री की कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) के शेयर 25 साल में 27,957 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 9 नवंबर 2001 को 176.50 रुपये पर थे। बॉश लिमिटेड के शेयर 9 नवंबर 2026 को 49520 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 20 साल में बॉश लिमिटेड के शेयरों में 1313 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में बॉश लिमिटेड के शेयरों में 167 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 52,650 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 28,650.05 रुपये है।
40 साल बाद हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी
मल्टीबैगर कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) बोनस शेयर देने के साथ ही अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देगी। बॉश लिमिटेड ने सितंबर 1986 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। बॉश लिमिटेड 1:5 के रेशियो में शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करेगी। यानी, कंपनी अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। जिन शेयरधारकों के पास बॉश लिमिटेड का 1 शेयर भी होगा, उनके पास बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के 20 शेयर हो जाएंगे।
पहले भी बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) अपने निवेशकों को पहले भी बोनस शेयर दे चुकी है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सितंबर 1973 में अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। कंपनी ने सितंबर 1976 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। बॉश लिमिटेड ने सितंबर 1982 में भी 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। बॉश लिमिटेड ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 1986 में 1:1 के रेशियो में दिया। बॉश लिमिटेड ने जुलाई 2004 में अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी किया। कंपनी ने तब अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 100 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 10-10 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।