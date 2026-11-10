40 साल बाद फिर बोनस शेयर देने जा रही दिग्गज कंपनी, 27957% चढ़ गए हैं शेयर

मुख्य बातें

दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड ने लंबी अवधि का नजरिया रखकर दांव लगाने वाले शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने 25 साल में निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। बॉश लिमिटेड के शेयर 25 साल में 27957 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी 40 साल बाद फिर अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। बॉश लिमिटेड ने अपना पिछला बोनस शेयर सितंबर 1986 में दिया था। कंपनी ने अब 6 नवंबर 2026 को फिर बोनस शेयर देने की घोषणा की है। साथ ही, कंपनी अपने शेयर का बंटवारा भी करेगी।

27957% उछल गए हैं बॉश लिमिटेड के शेयर

ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री की कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) के शेयर 25 साल में 27,957 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 9 नवंबर 2001 को 176.50 रुपये पर थे। बॉश लिमिटेड के शेयर 9 नवंबर 2026 को 49520 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 20 साल में बॉश लिमिटेड के शेयरों में 1313 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में बॉश लिमिटेड के शेयरों में 167 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 52,650 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 28,650.05 रुपये है।

40 साल बाद हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी

मल्टीबैगर कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) बोनस शेयर देने के साथ ही अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देगी। बॉश लिमिटेड ने सितंबर 1986 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। बॉश लिमिटेड 1:5 के रेशियो में शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करेगी। यानी, कंपनी अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। जिन शेयरधारकों के पास बॉश लिमिटेड का 1 शेयर भी होगा, उनके पास बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के 20 शेयर हो जाएंगे।