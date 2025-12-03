Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Multibagger Bharat Rasayan bonus Share Stock Split record date details stock jumped 12441 Percent
2 टुकड़े में बंट रहा यह मल्टीबैगर, 1 फ्री शेयर का भी तोहफा, शेयर में 12441% की तूफानी तेजी

2 टुकड़े में बंट रहा यह मल्टीबैगर, 1 फ्री शेयर का भी तोहफा, शेयर में 12441% की तूफानी तेजी

संक्षेप:

मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन अपने शेयर का 2 टुकड़ों में बंटवारा कर रही है। साथ ही, निवेशकों को 1 फ्री शेयर दे रही है। कंपनी ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर फिक्स की है।

Wed, 3 Dec 2025 04:30 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। भारत रसायन अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। साथ ही, कंपनी के निवेशकों को 1 फ्री शेयर भी मिलेगा। भारत रसायन ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर 2025 फिक्स कर दी है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में गुरुवार 11 दिसंबर की क्लोजिंग पर भारत रसायन के शेयर होंगे, उन्हें बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2 टुकड़ों में बंट रहा है मल्टीबैगर शेयर
पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत रसायन (Bharat Rasayan) अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांट रही है। भारत रसायन 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले दो शेयरों में बांट रही है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे रही है। भारत रसायन 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। मल्टीबैगर कंपनी पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।

ये भी पढ़ें:24 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, 5593% चढ़ गया है मल्टीबैगर शेयर

12441% उछल गए हैं भारत रसायन के शेयर
भारत रसायन (Bharat Rasayan) के शेयरों में पिछले 15 साल में तूफानी तेजी आई है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर पिछले 15 साल में 12441 पर्सेंट उछल गए हैं। भारत रसायन के शेयर 3 दिसंबर 2010 को 83.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 3 दिसंबर 2025 को BSE में 10,446.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 10 साल में भारत रसायन के शेयरों में 870 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। भारत रसायन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 12,121 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 8807.45 रुपये है। भारत रसायन में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.79 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.21 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।