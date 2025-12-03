2 टुकड़े में बंट रहा यह मल्टीबैगर, 1 फ्री शेयर का भी तोहफा, शेयर में 12441% की तूफानी तेजी
मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन अपने शेयर का 2 टुकड़ों में बंटवारा कर रही है। साथ ही, निवेशकों को 1 फ्री शेयर दे रही है। कंपनी ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर फिक्स की है।
मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। भारत रसायन अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। साथ ही, कंपनी के निवेशकों को 1 फ्री शेयर भी मिलेगा। भारत रसायन ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर 2025 फिक्स कर दी है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में गुरुवार 11 दिसंबर की क्लोजिंग पर भारत रसायन के शेयर होंगे, उन्हें बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा।
2 टुकड़ों में बंट रहा है मल्टीबैगर शेयर
पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत रसायन (Bharat Rasayan) अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांट रही है। भारत रसायन 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले दो शेयरों में बांट रही है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे रही है। भारत रसायन 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। मल्टीबैगर कंपनी पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।
12441% उछल गए हैं भारत रसायन के शेयर
भारत रसायन (Bharat Rasayan) के शेयरों में पिछले 15 साल में तूफानी तेजी आई है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर पिछले 15 साल में 12441 पर्सेंट उछल गए हैं। भारत रसायन के शेयर 3 दिसंबर 2010 को 83.30 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 3 दिसंबर 2025 को BSE में 10,446.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 10 साल में भारत रसायन के शेयरों में 870 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। भारत रसायन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 12,121 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 8807.45 रुपये है। भारत रसायन में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.79 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.21 पर्सेंट है।