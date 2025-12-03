2 टुकड़े में बंट रहा यह मल्टीबैगर, 1 फ्री शेयर का भी तोहफा, शेयर में 12441% की तूफानी तेजी

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन अपने शेयर का 2 टुकड़ों में बंटवारा कर रही है। साथ ही, निवेशकों को 1 फ्री शेयर दे रही है। कंपनी ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर फिक्स की है।

मल्टीबैगर कंपनी भारत रसायन अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने जा रही है। भारत रसायन अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। साथ ही, कंपनी के निवेशकों को 1 फ्री शेयर भी मिलेगा। भारत रसायन ने बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर 2025 फिक्स कर दी है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में गुरुवार 11 दिसंबर की क्लोजिंग पर भारत रसायन के शेयर होंगे, उन्हें बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा।

2 टुकड़ों में बंट रहा है मल्टीबैगर शेयर

पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत रसायन (Bharat Rasayan) अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांट रही है। भारत रसायन 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले दो शेयरों में बांट रही है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे रही है। भारत रसायन 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। मल्टीबैगर कंपनी पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है।