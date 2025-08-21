Multibagger Bemco Hydraulics turned 1 lakh rupee into more than 54 lakh bonus and Stock Split record day tomorrow 1 लाख रुपये के बना दिए 54 लाख रुपये, अब बोनस के साथ शेयर बांटने जा रही कंपनी, आ गई रिकॉर्ड डेट, Business Hindi News - Hindustan
1 लाख रुपये के बना दिए 54 लाख रुपये, अब बोनस के साथ शेयर बांटने जा रही कंपनी, आ गई रिकॉर्ड डेट

बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयरों ने 5 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 54 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी अब अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का तोहफा देने जा रही है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट पर होंगे।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:22 AM
मल्टीबैगर कंपनी बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयर 5 साल में 5300 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 3443.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने का ऐलान किया है। कंपनी बोनस शेयर के साथ ही अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर रही है। बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयर शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर होंगे। यानी, जो भी निवेशक बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का फायदा चाहते हैं, उन्हें गुरुवार 21 अगस्त तक कंपनी के शेयर खरीदने होंगे।

1 पर 1 बोनस शेयर बांट रही है कंपनी
बेम्को हाइड्रोलिक्स ने अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। इसके अलावा, कंपनी 10:1 के अनुपात में अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में स्प्लिट कर रही है।

1 लाख रुपये के बना दिए हैं 54 लाख रुपये से ज्यादा
बेम्को हाइड्रोलिक्स ने पिछले पांच साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पांच साल में 5366 पर्सेंट उछल गए हैं। बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयर 25 अगस्त 2020 को 63 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2025 को 3443.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 25 अगस्त 2020 को बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने इनवेस्टमेंट को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 54.65 लाख रुपये होती।

1 साल में 110% उछले हैं कंपनी के शेयर
बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयर पिछले एक साल में 110 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2024 को 1639.50 रुपये पर थे। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2025 को 3443.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 129 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 154 पर्सेंट उछल गए हैं। बेम्को हाइड्रोलिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3499.05 रुपये है।

