Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Multibagger Autoriders International Shares rallied 900 Percent in 5 month company given 5 bonus Share

1 पर 5 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 5 महीने में 900% चढ़ गया यह मल्टीबैगर शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर पिछले 5 महीने में 900% उछल गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का भी ऐलान किया है। कंपनी हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी।

Thu, 16 Oct 2025 04:42 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
1 पर 5 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 5 महीने में 900% चढ़ गया यह मल्टीबैगर शेयर

स्मॉलकैप कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में गजब की तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 4464.60 रुपये पर बंद हुए हैं। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों ने गुरुवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 178 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 5 महीने में कंपनी के शेयर 900 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का भी ऐलान किया है।

हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी
लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने पिछले महीने हुई मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल अपने शेयरधारकों को 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर देगी। मल्टीबैगर कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। इससे पहले, ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है।

ये भी पढ़ें:1900 से ज्यादा बसों का मिला ऑर्डर, 137 रुपये के पार पहुंचे कंपनी के शेयर

5 महीने में 900% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर पिछले पांच महीने में 900 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 16 मई 2025 को 446.35 रुपये पर थे। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर 16 अक्टूबर 2025 को 4464.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 353 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है। पिछले एक महीने में ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर 178 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, 9 दिसंबर 2024 से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों में 2878 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4464.60 रुपये है। वहीं, मल्टीबैगर कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 149.90 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।