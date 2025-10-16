1 पर 5 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, 5 महीने में 900% चढ़ गया यह मल्टीबैगर शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयर पिछले 5 महीने में 900% उछल गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का भी ऐलान किया है। कंपनी हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी।

स्मॉलकैप कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में गजब की तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 4464.60 रुपये पर बंद हुए हैं। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के शेयरों ने गुरुवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 178 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 5 महीने में कंपनी के शेयर 900 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का भी ऐलान किया है।

हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी

लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने पिछले महीने हुई मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल अपने शेयरधारकों को 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर देगी। मल्टीबैगर कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। इससे पहले, ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है।