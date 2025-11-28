323 बोनस शेयर के बाद अब कंपनी बांट रही 24 फ्री शेयर, 5321% चढ़ चुका है मल्टीबैगर शेयर

संक्षेप: FMCG कंपनी एपिस इंडिया 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। एपिस इंडिया इससे पहले अपने शेयरधारकों को 323 बोनस शेयर बांट चुकी है।

मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। एपिस इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर (फ्री शेयर) बांटने जा रही है। FMCG कंपनी 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। एपिस इंडिया इससे पहले अपने शेयरधारकों को 323 बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2010 में 323:100 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 100 शेयर पर 323 फ्री शेयर बांटे।

5321% चढ़ गए हैं एपिस इंडिया के शेयर

मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर तीन साल से कुछ ज्यादा समय में 5321 पर्सेंट उछल गए हैं। FMCG कंपनी एपिस इंडिया के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 20.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2025 को 1097.90 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले तीन साल की बात करें तो एपिस इंडिया के शेयरों में 4163 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1097.90 रुपये है। वहीं, एपिस इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 280.40 रुपये है।