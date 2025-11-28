323 बोनस शेयर के बाद अब कंपनी बांट रही 24 फ्री शेयर, 5321% चढ़ चुका है मल्टीबैगर शेयर
FMCG कंपनी एपिस इंडिया 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। एपिस इंडिया इससे पहले अपने शेयरधारकों को 323 बोनस शेयर बांट चुकी है।
एपिस इंडिया इससे पहले अपने शेयरधारकों को 323 बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2010 में 323:100 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 100 शेयर पर 323 फ्री शेयर बांटे।
5321% चढ़ गए हैं एपिस इंडिया के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर तीन साल से कुछ ज्यादा समय में 5321 पर्सेंट उछल गए हैं। FMCG कंपनी एपिस इंडिया के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 20.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2025 को 1097.90 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले तीन साल की बात करें तो एपिस इंडिया के शेयरों में 4163 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1097.90 रुपये है। वहीं, एपिस इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 280.40 रुपये है।
दो साल में 1237% उछले हैं कंपनी के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया लिमिटेड (Apis India) के शेयरों में पिछले दो साल में 1237 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एपिस इंडिया के शेयर 1 दिसंबर 2023 को 82.13 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2025 को 1097.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 13 महीने में कंपनी के शेयरों में 311 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, इस साल 11 अप्रैल के बाद से एपिस इंडिया के शेयर 291 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एपिस इंडिया में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.72 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.28 पर्सेंट है। एपिस इंडिया शहद (ऑर्गेनिक हनी, हिमालया हनी, रेगुलर हनी, इनफ्यूज्ड हनी), खजूर, फ्रूट जैम, सेरेल्स, सोया चंक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कई दूसरे प्रॉडक्ट्स बेचती है।