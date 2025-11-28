Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Multibagger Apis India Share rallied over 5300 Percent now company give 24 bonus share
323 बोनस शेयर के बाद अब कंपनी बांट रही 24 फ्री शेयर, 5321% चढ़ चुका है मल्टीबैगर शेयर

323 बोनस शेयर के बाद अब कंपनी बांट रही 24 फ्री शेयर, 5321% चढ़ चुका है मल्टीबैगर शेयर

संक्षेप:

FMCG कंपनी एपिस इंडिया 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। एपिस इंडिया इससे पहले अपने शेयरधारकों को 323 बोनस शेयर बांट चुकी है।

Fri, 28 Nov 2025 05:02 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। एपिस इंडिया अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर (फ्री शेयर) बांटने जा रही है। FMCG कंपनी 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 24 फ्री शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर 2025 फिक्स की है। एपिस इंडिया इससे पहले अपने शेयरधारकों को 323 बोनस शेयर बांट चुकी है। कंपनी ने दिसंबर 2010 में 323:100 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 100 शेयर पर 323 फ्री शेयर बांटे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

5321% चढ़ गए हैं एपिस इंडिया के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर तीन साल से कुछ ज्यादा समय में 5321 पर्सेंट उछल गए हैं। FMCG कंपनी एपिस इंडिया के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 20.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2025 को 1097.90 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले तीन साल की बात करें तो एपिस इंडिया के शेयरों में 4163 पर्सेंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1097.90 रुपये है। वहीं, एपिस इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 280.40 रुपये है।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, बड़ी कंपनी से मिला है 100 करोड़ रुपये का ऑर्डर

दो साल में 1237% उछले हैं कंपनी के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया लिमिटेड (Apis India) के शेयरों में पिछले दो साल में 1237 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एपिस इंडिया के शेयर 1 दिसंबर 2023 को 82.13 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 नवंबर 2025 को 1097.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 13 महीने में कंपनी के शेयरों में 311 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, इस साल 11 अप्रैल के बाद से एपिस इंडिया के शेयर 291 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एपिस इंडिया में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.72 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.28 पर्सेंट है। एपिस इंडिया शहद (ऑर्गेनिक हनी, हिमालया हनी, रेगुलर हनी, इनफ्यूज्ड हनी), खजूर, फ्रूट जैम, सेरेल्स, सोया चंक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कई दूसरे प्रॉडक्ट्स बेचती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।