मल्टीबैगर कंपनी ने बांट दिए 24 बोनस शेयर, 6100% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी एपिस इंडिया ने हर 1 शेयर पर 24 बोनस शेयर दिए हैं। एपिस इंडिया ने अपने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न भी दिया है। FMCG कंपनी के शेयर 6100% से अधिक उछल गए हैं।

FMCG कंपनी एपिस इंडिया ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयरों का बंपर तोहफा दिया है। एपिस इंडिया ने अपने निवेशकों को 24:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, मल्टीबैगर कंपनी ने हर 1 शेयर पर 24 बोनस शेयर दिए हैं। एपिस इंडिया ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर 2022 से अब तक 6100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एपिस इंडिया (Apis India) इससे पहले भी साल 2010 में बोनस शेयर बांट चुकी है। एपिस इंडिया शहद, खजूर, फ्रूट जैम, सेरेल्स, वर्मिसेली, सोया चंक, सैफ्रन, जिंजर गॉर्लिक पेस्ट समेत कई प्रॉडक्ट्स बेचती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

6171% उछल गए हैं एपिस इंडिया के शेयर

एपिस इंडिया (Apis India) के शेयर 13 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक 6171 पर्सेंट चढ़ गए हैं। FMCG कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर 2022 को 81 पैसे पर थे। कंपनी के शेयर 10 दिसंबर 2025 को 50.80 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 3 साल में देखें तो एपिस इंडिया के शेयरों में 4832 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में एपिस इंडिया के शेयरों में 1372 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 8 महीने में कंपनी के शेयरों में 353 पर्सेंट की तेजी आई है। 5 महीने में एपिस इंडिया के शेयर 311 पर्सेंट चढ़े हैं। अगर पिछले 3 महीने में देखें तो मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 129 पर्सेंट उछल गए हैं।