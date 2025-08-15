1 पर 8 फ्री शेयर बांट रही कंपनी, 5 साल में 13000% से ज्यादा चढ़ गए हैं शेयर

एल्गोक्वांट फिनटेक 1 शेयर पर अपने निवेशकों को 8 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर रही है। एल्गोक्वांट फिनटेक अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी के शेयर पांच साल में 13000% से ज्यादा उछले हैं।

एल्गोक्वांट फिनटेक ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। मल्टीबैगर कंपनी 8:1 के अनुपात में बोनस शेयर दे रही है। यानी, एल्गोक्वांट फिनटेक हर 1 शेयर पर अपने निवेशकों को 8 बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर रही है। एल्गोक्वांट फिनटेक अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी 2 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांट रही है। एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर 18 अगस्त 2025 को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार करेंगे। कंपनी के शेयरों में पिछले पांच साल में 13000 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

13000% से अधिक उछल गए हैं कंपनी के शेयर

एल्गोक्वांट फिनटेक लिमिटेड के शेयरों में पिछले पांच साल में तूफानी तेजी आई है। पांच साल में कंपनी के शेयर 13242 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2020 को 10.32 रुपये पर थे। एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयर 14 अगस्त 2025 को BSE में 1376.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरो में 1346 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 64 पर्सेंट उछल गए हैं। एल्गोक्वांट फिनटेक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1409.70 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1183 रुपये है।