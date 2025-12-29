3100% चढ़ गया मल्टीबैगर, अब 10 टुकड़े में बंट रहा शेयर, 3 बोनस शेयर भी दे रही कंपनी

संक्षेप: A-1 लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 3100 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी अब अपने शेयरधारकों को 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। साथ ही, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट रही है।

मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 1840.90 रुपये पर बंद हुए हैं। ए-1 लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 5 साल में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 3100 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी अब अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। ए-1 लिमिटेड 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांट रही है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर देगी। साथ ही, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। ए-1 लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2816.55 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

करीब आ गई रिकॉर्ड डेट

मल्टीबैगर कंपनी ए-1 लिमिटेड अपने निवेशकों को 3 फ्री शेयर बांटेगी। कंपनी के शेयर 31 दिसंबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार करेंगे। ए-1 लिमिटेड अपने शेयर को भी 10 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांट रही है। ए-1 लिमिटेड ने शेयरों के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट 8 जनवरी 2026 फिक्स की है। कंपनी इससे पहले भी अगस्त 2021 में अपने शेयरधारकों को 3:20 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है।

5 साल में 3100% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

ए-1 लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 3100 पर्सेंट उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2021 को 57.52 रुपये पर थे। ए-1 लिमिटेड के शेयर 29 दिसंबर 2025 को 1840.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में ए-1 लिमिटेड के शेयरों में 841 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 484 पर्सेंट उछले हैं। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों में 400 पर्सेंट की तेजी आई है। ए-1 लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2816.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 385 रुपये है।