Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mulibagger penny stock integrated industries share jump from 5 paisa to 30 rupees
5 पैसे के शेयर ने चौंकाया, 60,000% चढ़ गया भाव, आज ₹30 पर आया दाम

5 पैसे के शेयर ने चौंकाया, 60,000% चढ़ गया भाव, आज ₹30 पर आया दाम

संक्षेप:

पिछले एक महीने में शेयर 28%, तीन महीने में 63% और छह महीने में 25% चढ़ा है, लेकिन एक साल में करीब 6% की गिरावट भी दर्ज की गई है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर की कीमत 30.45 रुपये है।

Dec 16, 2025 05:59 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Integrated Industries Share: शेयर बाजार में कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जो निवेशकों को हैरान कर देती हैं। ऐसा ही कमाल पेनी स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने किया है। बीते 5 साल में इस शेयर ने करीब 60,380% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कभी महज ₹0.05 में मिलने वाला यह शेयर आज ₹30 के पार पहुंच चुका है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू ₹6 करोड़ से ज्यादा होती। हालांकि हालिया उतार-चढ़ाव भी दिखा है। पिछले एक महीने में शेयर 28%, तीन महीने में 63% और छह महीने में 25% चढ़ा है, लेकिन एक साल में करीब 6% की गिरावट भी दर्ज की गई है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर की कीमत 30.45 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 9 दिसंबर 2024 को ₹36.38 का 52-हफ्ते का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 12 सितंबर 2025 को इसका 52-हफ्ते का निचला स्तर ₹17 रहा। इसका मतलब साफ है कि शानदार रिटर्न के बावजूद शेयर में भारी वोलैटिलिटी बनी हुई है। ऐसे शेयरों में तेजी के साथ जोखिम भी ज्यादा होता है, इसलिए निवेशक आमतौर पर सतर्क नजर आते हैं। कंपनी का नाम पहले इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था, जिसे बाद में बदलकर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड किया गया।

कंपनी ने दी है यह जानकारी

कंपनी ने हाल ही में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि वह 3 जनवरी 2026 को Extra-Ordinary General Meeting (EGM) बुलाएगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहला, 4.06 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट्स का प्रेफरेंशियल इश्यू और दूसरा, कंपनी के नाम में बदलाव। हर वारंट की कीमत ₹28.25 रखी गई है, जिसमें ₹27.25 का प्रीमियम शामिल है। वारंट मिलने के समय 25% रकम (₹7.06) चुकानी होगी और बाकी रकम शेयर में कन्वर्जन के वक्त देनी होगी।

इन वारंट्स के जरिए कंपनी करीब ₹114.69 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें से ₹104.69 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए और ₹10 करोड़ जनरल कॉरपोरेट जरूरतों में खर्च किए जाएंगे। अगर सभी वारंट शेयर में बदलते हैं, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 53.13% हो जाएगी। वहीं, कंपनी का नाम बदलकर नर्चर वेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड करने का भी प्रस्ताव है। कुल मिलाकर, यह पैनी स्टॉक एक तरफ जहां निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है, वहीं आगे के फैसले इसके शेयर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।