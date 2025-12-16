5 पैसे के शेयर ने चौंकाया, 60,000% चढ़ गया भाव, आज ₹30 पर आया दाम
Integrated Industries Share: शेयर बाजार में कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं, जो निवेशकों को हैरान कर देती हैं। ऐसा ही कमाल पेनी स्टॉक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने किया है। बीते 5 साल में इस शेयर ने करीब 60,380% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कभी महज ₹0.05 में मिलने वाला यह शेयर आज ₹30 के पार पहुंच चुका है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू ₹6 करोड़ से ज्यादा होती। हालांकि हालिया उतार-चढ़ाव भी दिखा है। पिछले एक महीने में शेयर 28%, तीन महीने में 63% और छह महीने में 25% चढ़ा है, लेकिन एक साल में करीब 6% की गिरावट भी दर्ज की गई है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर की कीमत 30.45 रुपये है।
क्या है डिटेल
बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी ने 9 दिसंबर 2024 को ₹36.38 का 52-हफ्ते का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 12 सितंबर 2025 को इसका 52-हफ्ते का निचला स्तर ₹17 रहा। इसका मतलब साफ है कि शानदार रिटर्न के बावजूद शेयर में भारी वोलैटिलिटी बनी हुई है। ऐसे शेयरों में तेजी के साथ जोखिम भी ज्यादा होता है, इसलिए निवेशक आमतौर पर सतर्क नजर आते हैं। कंपनी का नाम पहले इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था, जिसे बाद में बदलकर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड किया गया।
कंपनी ने दी है यह जानकारी
कंपनी ने हाल ही में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि वह 3 जनवरी 2026 को Extra-Ordinary General Meeting (EGM) बुलाएगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। पहला, 4.06 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट्स का प्रेफरेंशियल इश्यू और दूसरा, कंपनी के नाम में बदलाव। हर वारंट की कीमत ₹28.25 रखी गई है, जिसमें ₹27.25 का प्रीमियम शामिल है। वारंट मिलने के समय 25% रकम (₹7.06) चुकानी होगी और बाकी रकम शेयर में कन्वर्जन के वक्त देनी होगी।
इन वारंट्स के जरिए कंपनी करीब ₹114.69 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें से ₹104.69 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए और ₹10 करोड़ जनरल कॉरपोरेट जरूरतों में खर्च किए जाएंगे। अगर सभी वारंट शेयर में बदलते हैं, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़कर 53.13% हो जाएगी। वहीं, कंपनी का नाम बदलकर नर्चर वेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड करने का भी प्रस्ताव है। कुल मिलाकर, यह पैनी स्टॉक एक तरफ जहां निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है, वहीं आगे के फैसले इसके शेयर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।