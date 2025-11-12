रॉकेट बने दिग्गज निवेशक के पोर्टफोलियो वाले 2 शेयर, एक में लगा 20% का अपर सर्किट
संक्षेप: Mukul Agrawal portfolio stock: शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल के पास सितंबर 2025 तिमाही के अंत में पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में 1 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी।
Mukul Agrawal portfolio stock: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो के दो स्टॉक- पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन इन दोनों कंपनियों के शेयर 15% से ज्यादा चढ़ गए। इनमें से एक शेयर में 20 पर्सेंट का अपर सर्किट भी लग गया।
शेयर का परफॉर्मेंस
इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर में 15 पर्सेंट की तेजी आई और भाव 315.50 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 वीक हाई 423.40 रुपये से अब भी कम है। वहीं, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो इसमें 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 1690 रुपये तक पहुंच गया। इस शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,718.05 रुपये है।
मुकुल अग्रवाल के पास कितनी हिस्सेदारी?
शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल के पास सितंबर 2025 तिमाही के अंत में पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में 1 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज में मुकुल अग्रवाल के पास 1.74 प्रतिशत या 800,000 इक्विटी शेयर हैं। वहीं, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज में इस दिग्गज निवेशक के पास लगभग 2.5 मिलियन इक्विटी शेयर या 1.26 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में पर्ल ग्लोबल ने ₹1,313 करोड़ का राजस्व हासिल किया और प्रॉफिट में भी उछाल आया। ₹122 करोड़ का समायोजित EBITDA, 9.3 प्रतिशत मार्जिन के साथ, साल-दर-साल 108 बीपीएस बेहतर हुआ। पर्ल ग्लोबल के समूह राजस्व में अमेरिका का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 2021 के 86 प्रतिशत से कम है।
कंपनी ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और यूरोपीय संघ में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रबंधन ने कहा कि वे अमेरिकी टैरिफ आउटलुक में हो रहे विकास पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आने वाली तिमाहियों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।
इंडो काउंट के कारोबार की डिटेल
वहीं, इंडो काउंट ने कहा कि कंपनी ने तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर बिक्री में वृद्धि दर्ज की। इंडो काउंट का EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 544 आधार अंक घटकर 9.8 प्रतिशत रह गया। मुख्य व्यवसाय की बिक्री में साल-दर-साल 9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 25.2 मिलियन यूनिट रही।