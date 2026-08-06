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दहाड़ रहा दिग्गज निवेशक के दांव वाला शेयर, 52 वीक हाई पर भाव, आपके पास है?

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • पिछले छह महीनों में, न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयर की कीमत में 68% की तेजी आई है
  • सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर 13 पर्सेंट से ज्यादा उछला और भाव 22,500 रुपये तक पहुंच गया
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न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयर में बंपर उछाल

Neuland Laboratories share: बाजार में लिस्टेड कंपनी न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयर ने गुरुवार को जबरदस्त दहाड़ मारी। सप्ताह के चौथे दिन यह शेयर 13 पर्सेंट से ज्यादा उछला और भाव 22,500 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। यह तूफानी तेजी ऐसे समय आई जब कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे घोषित किए। इसके अलावा, न्यूलैंड लैबोरेटरीज और Gland फार्मा ने स्टराइल API (एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट) बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस खबर का भी शेयर पर असर पड़ा है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

न्यूलैंड लैबोरेटरीज का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 119.2% बढ़कर ₹641.5 करोड़ हो गया। मार्च तिमाही के मुकाबले यह आंकड़ा 17% कम था। तिमाही में एबिटा ₹222.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹34.5 करोड़ था। यह 546% की बढ़ोतरी को दिखाता है। हालांकि, पिछली तिमाही के मुकाबले एबिटा का आंकड़ा 27.5% कम रहा। इस तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन पिछले साल के 11.8% से बढ़कर 34.7% हो गया, लेकिन मार्च तिमाही के 39.6% के आंकड़े से कम रहा। तिमाही में नेट प्रॉफिट पिछले साल के ₹14 करोड़ से लगभग 10 गुना बढ़कर ₹147 करोड़ हो गया।

कंपनी की डील

ग्लैंड फार्मा और न्यूलैंड ने एक लंबी अवधि की स्ट्रैटेजिक CDMO (कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन) पार्टनरशिप की है। इसके तहत, ग्लैंड विशाखापत्तनम में अपनी जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी फैसिलिटी में स्टराइल API मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास यूनिट बनाएगी। यह यूनिट न्यूलैंड की स्टेराइल API की बढ़ती मांग को पूरा करेगी, जिनका इस्तेमाल माइक्रोपार्टिकल डिपो प्रोडक्ट्स और अन्य फॉर्मूलेशन में होता है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

पिछले छह महीनों में, न्यूलैंड लैबोरेटरीज के शेयर की कीमत में 68% की तेजी आई है। यह 23 मार्च 2026 को बने 52 हफ्ते के निचले स्तर ₹11,500 से 91% अधिक है। वहीं, BSE पर इंट्रा-डे ट्रेडिंग में Gland फार्मा का शेयर 4% बढ़कर ₹2,626 पर पहुंच गया। इसने मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 को ₹2,634 का 52 हफ्ते का हाई बनाया था।

दिग्गज निवेशक की है हिस्सेदारी

दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल की न्यूलैंड लैब्स में 3% से अधिक हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के डेटा से पता चलता है कि जून 2026 तिमाही तक इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल के पास न्यूलैंड में 3.1 प्रतिशत या 4,00,000 इक्विटी शेयर हैं।

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मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में न्यूलैंड सबसे बड़ी होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू लगभग ₹830 करोड़ है। बता दें कि मुकुल अग्रवाल के पास 74 स्टॉक्स में 1 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है, जिनमें इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, रैडिको खेतान, एएसएम टेक्नोलॉजीज, एलटी फूड्स, पीटीसी इंडस्ट्रीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट शामिल हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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