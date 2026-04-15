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दिग्गज निवेशक ने जमकर खरीदे ये शेयर, 52 हफ्ते के हाई पर है भाव

Apr 15, 2026 05:49 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शेयरहोल्डिंग डेटा से पता चलता है कि मुकुल अग्रवाल ने चौथी तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.23 प्रतिशत अंक बढ़ाई है। अब उनके पास 1.65 करोड़ शेयर हैं, जो मार्च तिमाही तक बैंक में 1.5% हिस्सेदारी के बराबर है।

दिग्गज निवेशक ने जमकर खरीदे ये शेयर, 52 हफ्ते के हाई पर है भाव

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह हिस्सेदारी ऐसे समय में बढ़ाई गई जब बैंक के शेयर रॉकेट की तरह भागे हैं। बता दें कि बैंक के शेयर 2.65% बढ़कर 127.16 रुपये पर बंद हुए हैं।

कितनी बढ़ाई हिस्सेदारी

शेयरहोल्डिंग डेटा से पता चलता है कि मुकुल अग्रवाल ने चौथी तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.23 प्रतिशत अंक बढ़ाई है। अब उनके पास 1.65 करोड़ शेयर हैं, जो मार्च तिमाही तक बैंक में 1.5% हिस्सेदारी के बराबर है। दिसंबर 2025 के आखिर में उनके पास 1.4 करोड़ शेयर या 1.27% हिस्सेदारी थी। इस बढ़ोतरी का मतलब है कि उन्होंने इस तिमाही के दौरान लगभग 25 लाख शेयर खरीदे हैं।

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शेयर का परफॉर्मेंस

जम्मू एंड कश्मीर बैंक शेयर की बात करें तो यह 123.88 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 125.39 रुपये पर खुला और 129.70 रुपये के हाई पर पहुंच गया। शेयर का इंट्रा-डे लो 124.35 रुपये है। मई 2025 में शेयर 87.30 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

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जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने पिछली कुछ तिमाहियों में अपने कामकाज में लगातार सुधार दिखाया है। इसमें बेहतर एसेट क्वालिटी, स्थिर मार्जिन और कमाई के मुख्य स्रोतों में बढ़ोतरी का योगदान रहा है।

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दिसंबर तिमाही के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 11 प्रतिशत बढ़कर 589 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बैंक को 531 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरी तिमाही में कुल आय बढ़कर 3,593 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 3,448 करोड़ रुपये थी। वित्तवर्ष 2025-26 के दिसंबर तिमाही में बैंक का एनपीए, ग्रॉस डेट का तीन प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 4.08 प्रतिशत थी।

जम्मू एंड कश्मीर बैंक का कारोबार 2.90 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। हाल ही में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने यह जानकारी दी। बैंक का कुल जमा 11.3% बढ़कर ₹1.48 लाख करोड़ से ₹1.65 लाख करोड़ हो गया, जो ग्राहकों से लगातार मिल रहे जमा और बैलेंस शीट के मजबूत होने को दर्शाता है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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