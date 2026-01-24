Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mukul Agarwal-Vijay Kedia and Ashish Kacholia added these stock in portfolio
अशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया ने Q3 में इन कंपनियों पर लगाया पैसा

अशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया ने Q3 में इन कंपनियों पर लगाया पैसा

संक्षेप:

शेयर बाजार के चर्चित निवेशक अशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया के पोर्टफोलियो में कई कंपनियां दिसंबर तिमाही के दौरान शामिल हुए हैं। वहीं, कुछ कंपनिया पोर्टफोलियो से बाहर गई हैं।

Jan 24, 2026 08:42 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर बाजार के चर्चित निवेशक अशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया के पोर्टफोलियो में कई कंपनियां दिसंबर तिमाही के दौरान शामिल हुए हैं। वहीं, कुछ कंपनिया पोर्टफोलियो से बाहर गई हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ..

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1-अशीष कचोलिया (Ashish Kacholia)

दिसंबर तिमाही में अशीष कचोलिया ने अपने 2400 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो में दो स्टॉक शामिल किए हैं। Adcounty Media के शेयरहोल्डिंग के अनुसार इस कंपनी ने अशीष कचोलिया ने 2.89 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। यह एसएमई स्टॉक जुलाई 2025 में लिस्ट हुआ था।

दूसरी कंपनी टेकएरा इंजीनियरिंग है। कचोलिया ने इस कंपनी में 4.98 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। उन्होंने 7.98 लाख शेयर खरीदे हैं। यह खरीदारी ऐसे समय में हुई है जब स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से 46 प्रतिशत टूट चुका है।

ये भी पढ़ें:सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी, BSE और NSE में नहीं होगा कारोबार

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन दो नई कंपनियों के अलावा कचोलिया ने गुजरात अपोलो में अपनी हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत हो गई है। मौजूदा समय में यह स्टॉक 52 वीक हाई से 30 प्रतिशत की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। Marine Engineering में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.9 प्रतिशत कर लिया है। यह स्टॉक भी 52 वीक हाई की तुलना में 13 प्रतिशत लुढ़क चुका है।

2- मुकुल अग्रवाल

इस दिग्गज निवेशक ने 6600 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो तीन स्टॉक को शामिल किया है। मुकुल अग्रवाल ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 1.68 प्रतिशत, अलकारगो लॉजिस्टिक्स 2.9 प्रतिशत और सुदीप फार्मा में 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल किया है।

इसके अलावा ने वासा डेंटीसिटी में 0.4 प्रतिशत, विक्रन इंजीनियरिंह में 0.2 प्रतिशत, एन आर अग्रवाल 0.1 प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मुकुल अग्रवाल ने Monolithisch में उन्होंने 0.2 प्रतिशत, पर्ल ग्लोबल और इंफोबिंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने 0.2 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाई है। ऑटोराइडर्स में 0.7 प्रतिशत, जोटा हेल्थकेयर 0.8 प्रतिशत और एएसएम टेक्नोलॉजी में 0.4 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाई है।

ये भी पढ़ें:कंपनी दे रही है 1 पर 2 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

3- विजय केडिया

इस दिग्गज निवेशक का पोर्टफोलियो 1100 करोड़ रुपये का है। विजय केडिया ने पटेल इंजीनियरिंग में उन्होंने 1.01 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। उन्होंने हिस्सेदारी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हासिल की है।

केडिया ने Advait Energy Transitions को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। उन्होंने इस कंपनी में 1.14 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। बता दें, विजय केडिया ने Precision Camshafts में हिस्सेदारी घटाई है। उन्होंने या तो अपनी पूरी हिस्सेदारी घटा दी है। या फिर होल्डिंग 1 प्रतिशत से नीचे आ गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।