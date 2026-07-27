45% टूटे शेयर पर दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल का बड़ा दांव, खरीदे 13 लाख शेयर; बन सकता है अगला मल्टीबैगर?
मुख्य बातें
- दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने जून तिमाही में आरिसइन्फ्रा सॉल्यूशंस (Arisinfra Solutions) के 13 लाख शेयर खरीदकर 1.59% हिस्सेदारी हासिल की है
- यह निवेश ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी का शेयर अपने IPO प्राइस से करीब 45% नीचे कारोबार कर रहा है
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल ने एक ऐसे स्मॉलकैप शेयर पर बड़ा दांव लगाया है, जिसने लिस्टिंग के बाद निवेशकों को निराश किया था। हालिया शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, मुकुल अग्रवाल ने अरिसइन्फ्रा सॉल्यूशंस (Arisinfra Solutions) में 13 लाख शेयर खरीदकर 1.59% हिस्सेदारी हासिल की है। यह निवेश ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी का शेयर अपने IPO प्राइस से करीब 45% नीचे कारोबार कर रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2026 तिमाही की शेयरहोल्डिंग में मुकुल अग्रवाल का नाम नहीं था। नियमों के अनुसार, केवल 1% या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले पब्लिक शेयरधारकों का नाम सार्वजनिक किया जाता है। इसलिए यह साफ नहीं है कि उन्होंने पहले से छोटी हिस्सेदारी रखी थी या पहली बार अप्रैल-जून तिमाही में निवेश किया।
IPO के बाद शेयर ने किया निराश
अरिसइन्फ्रा सॉल्यूशंस की शेयर बाजार में लिस्टिंग जून 2025 में हुई थी। कंपनी का IPO ₹222 प्रति शेयर पर आया था, लेकिन NSE पर इसकी लिस्टिंग ₹205 पर हुई, यानी करीब 8% डिस्काउंट के साथ लिस्टिंग हुई। इसके बाद शेयर में लगातार कमजोरी देखने को मिली और यह IPO कीमत से लगभग 45% तक टूट गया। हालांकि, अब दिग्गज निवेशक की एंट्री ने इस शेयर को फिर से चर्चा में ला दिया है। निवेशकों की नजर इस बात पर है कि क्या यह कंपनी आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
क्या करती है आरिसइन्फ्रा सॉल्यूशंस?
साल 2021 में शुरू हुई आरिसइन्फ्रा सॉल्यूशंस (Arisinfra Solutions) एक B2B कंस्ट्रक्शन मैटेरियल और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। कंपनी स्टील, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC), एग्रीगेट्स, केमिकल्स और अन्य निर्माण सामग्री की सप्लाई करती है। फिलहाल, कंपनी 2,100 से ज्यादा ग्राहकों को 960 से अधिक पिन कोड में सेवाएं दे रही है।
कंपनी के नतीजों में दिखी मजबूती
वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। पूरे साल के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 39% बढ़कर ₹1,067.5 करोड़ पहुंच गया। वहीं, शुद्ध मुनाफा 10 गुना से ज्यादा बढ़कर ₹60.3 करोड़ हो गया। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 6.53% से बढ़कर 9.43% हो गया, जबकि नेट डेट-टू-इक्विटी रेशियो 1.25 गुना से सुधरकर -0.09 गुना पर आ गया। इसका मतलब है कि कंपनी अब नेट कैश पॉजिटिव स्थिति में पहुंच चुकी है।
मार्च तिमाही में भी रहा दमदार प्रदर्शन
जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 55% बढ़कर ₹343.4 करोड़ रहा। वहीं, EBITDA लगभग तीन गुना बढ़कर ₹30.5 करोड़ पहुंच गया। EBITDA मार्जिन भी 4.57% से बढ़कर 8.88% हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछले साल की समान तिमाही में जहां कंपनी को ₹50 लाख का घाटा हुआ था, वहीं इस बार उसने ₹21.7 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया।
निवेशकों के लिए क्या है संकेत?
मुकुल अग्रवाल जैसे अनुभवी निवेशक का किसी शेयर में बड़ी हिस्सेदारी खरीदना बाजार का ध्यान जरूर खींचता है। हालांकि, केवल किसी बड़े निवेशक की खरीदारी देखकर निवेश करना सही रणनीति नहीं मानी जाती। निवेशकों को कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, वैल्यूएशन और अपने जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही फैसला करना चाहिए। अगर कंपनी की कमाई और विस्तार की रफ्तार बनी रहती है, तो आने वाले समय में इस शेयर पर बाजार की नजर बनी रह सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।