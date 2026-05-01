Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुकुल अग्रवाल ने 5 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, किया 125 करोड़ रुपये का निवेश

May 01, 2026 07:23 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Mukul Agarwal portfolio: शेयर बाजार के चर्चित निवेशक मुकुल अग्रवाल ने मार्च तिमाही के दौरान कुल 5 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। उन्होंने 125 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। 

मुकुल अग्रवाल ने 5 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, किया 125 करोड़ रुपये का निवेश

Mukul Agarwal portfolio: पिछले कुछ महीने भले ही शेयर बाजार में कठिन रहे हैं लेकिन इस दौरान भी दिग्गज निवेशकों ने जमकर दांव खेला है। शेयर बाजार में चर्चित नाम मुकुल अग्रवाल ने 5 नई कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इन कंपनियों में 125 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। बता दें, इस नए इनवेस्टमेंट के बाद अब उनके पोर्टफोलियो में कुल 74 कंपनियां शामिल हो गई हैं। जिसकी कुल वैल्यू 7130 करोड़ रुपये रहा है। आइए जानते हैं कि किन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है।

ये भी पढ़ें:LPG बुकिंग अपडेट, शादियों वाले घर के लिए मिलेंगे 8 सिलेंडर, जानें पूरा प्रोसेस

1-ट्रू कलर्स लिमिटेड

कंपनी की मार्च तिमाही की शेयर होल्डिंग के अनुसार मुकुल अग्रवाल ने 8 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। उन्होंने कंपनी में 1.62 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। गुरुवार को कंपनी के शेयर मार्केट के बंद होने के समय पर 1.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 200.50 रुपये के लेवल पर था। बता दें, 1 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 49 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

2-Gaudium IVF & Women Health

मुकुल अग्रवाल ने इस कंपनी में 3.43 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए उन्होंने 29 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव लिस्टिंग के बाद 45 प्रतिशत चढ़ चुका है।

ये भी पढ़ें:6 महीने में 1230% का रिटर्न, कीमत अब भी 50 रुपये से है कम, मालामाल कर रहा शेयर

3- E to E Transportation Infrastructure

मुकुल अग्रवाल की तरफ से इस कंपनी में बड़ा निवेश किया गया है। उन्होंने कुल 63 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। जिसके बदले उनकी कंपनी में हिस्सेदारी 13.90 प्रतिशत हो गई है। मौजूदा समय में यह कंपनी रेलवे या लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है। कंपनी के पास 478 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर है। बता दें, शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर इस स्टॉक का भाव एनएसई में 1.56 प्रतिशत की गिरावट के बाद 258.45 रुपये था।

4- Brandman Retail

मार्च तिमाही के शेयर होल्डिंग्स के अनुसार कंपनी में मुकुल अग्रवाल की कुल हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत है। उन्होंने 14.50 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 51 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:8वां वित्त आयोग: शिक्षकों की सैलरी होगी 134500 रुपये?

5- Yaap Digital

कंपनी में मुकुल अग्रवाल की कुल हिस्सेदारी 1.43 प्रतिशत है। उन्होंने कुल 14.50 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। गुरुवार को कंपनी के शेयरों का भाव 197 रुपये के स्तर पर था।

(शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,