पशु आहार कंपनी का शेयर बना रेस का घोड़ा, 474 करोड़ के आर्डर के बाद 20% की उछाल

मुक्का प्रोटीन्स के शेयर की कीमत गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 20% की उछाल के साथ 30.25 रुपये पर पहुंच गई। यह उछाल कंपनी को 474 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के एक आर्डर मिलने की घोषणा के बाद आया। इस छोटी कंपनी के शेयर बीएसई पर 20% बढ़कर 30.25 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गए।

पशु आहार निर्माता कंपनी मुक्का प्रोटीन्स ने बताया कि उसके संयुक्त उद्यम ने हार्दिक गौड़ा और एमएस जतिन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड से जीएसटी अलग 474.89 करोड़ रुपये का कार्य आदेश प्राप्त किया है।

यह आदेश 3 दिसंबर 2025 का है और यह मित्तागनहल्ली और कन्नूर लैंडफिल साइटों में जमा पुराने लीचेट (कचरे से रिसा दूषित पानी) के उपचार और निपटान के लिए है।

इस अनुबंध को पूरा करने की अवधि चार वर्ष निर्धारित की गई है, या लैंडफिल स्थलों में जमा पुराने लीचेट के उपचार और निपटान तक, जो भी पहले हो।

मुक्का प्रोटीन्स के शेयर ने एक महीने में 12% की बढ़त दर्ज की है, लेकिन तीन महीनों में यह सपाट रहा है। इस छोटी कंपनी के शेयर छह महीनों में 10% गिरे हैं और पिछले एक साल की अवधि में 33% की गिरावट दर्ज की गई है।

मुक्का प्रोटीन्स के शेयर की कीमत ने 31 दिसंबर 2024 को 43.50 रुपये प्रति शेयर का 52-सप्ताह का उच्चस्तर छुआ था, और 10 नवंबर 2025 को 23.87 रुपये प्रति शेयर के 52-सप्ताह के निचले स्तर को छुआ था।

सुबह 9:50 बजे, मुक्का प्रोटीन्स का शेयर बीएसई पर 11.34% की बढ़त के साथ 28.07 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। इस कीमत पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 842.10 करोड़ रुपये हो गया है।