मुकेश अंबानी की कंपनी ने बनाया भविष्य का तगड़ा प्लान, कारोबार समेत को लेकर योजना

संक्षेप:

मुकेश अंबानी ने साफ कहा कि यह सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि काम करने का नया तरीका है। रिलायंस खुद को एक AI-नेटिव डीप-टेक कंपनी में बदलने जा रही है, जहां हर बिजनेस में AI को गहराई से जोड़ा जाएगा।

Dec 30, 2025 06:45 pm ISTVarsha Pathak पीटीआई
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रिलायंस एआई घोषणापत्र (Reliance AI Manifesto) का ड्राफ्ट पेश करते हुए कहा कि कंपनी का लक्ष्य AI की मदद से अपने 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की उत्पादकता को 10 गुना तक बढ़ाना है। इतना ही नहीं, रिलायंस AI के जरिए देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी 10x असर डालना चाहती है। अंबानी ने AI को “मानव इतिहास की सबसे अहम तकनीकी खोज” बताते हुए कहा कि जिस तरह रिलायंस ने भारत में डिजिटल क्रांति की अगुवाई की, अब वही भूमिका AI के क्षेत्र में निभाई जाएगी।

क्या है डिटेल

मुकेश अंबानी ने साफ कहा कि यह सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि काम करने का नया तरीका है। रिलायंस खुद को एक AI-नेटिव डीप-टेक कंपनी में बदलने जा रही है, जहां हर बिजनेस में AI को गहराई से जोड़ा जाएगा। कंपनी का फोकस रहेगा “हर भारतीय के लिए किफायती AI''. AI और ऑटोमेशन का इस्तेमाल दोहराए जाने वाले काम खत्म करने, फैसलों की गुणवत्ता सुधारने और काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा इंसानों के हाथ में रहेगी। अंबानी ने जोर देकर कहा कि AI लोगों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी क्षमता को और मजबूत बनाएगा।

क्या है योजना

AI Manifesto का पहला हिस्सा रिलायंस के अंदरूनी बदलाव पर केंद्रित है। इसके तहत खरीद से लेकर भुगतान, ऑर्डर से लेकर डिलीवरी, भर्ती से रिटायरमेंट और फैक्ट्री से पोर्ट तक के सभी कामकाज को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। छोटे-छोटे क्रॉस-फंक्शनल “पॉड्स” बनाए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी और लक्ष्य साफ होंगे। पूरे ग्रुप में एक साझा डिजिटल फंक्शनल कोर लागू किया जाएगा, ताकि डेटा, सिक्योरिटी और गवर्नेंस में एकरूपता बनी रहे और तेजी के साथ भरोसा भी कायम रहे।

Manifesto का दूसरा हिस्सा भारत के AI भविष्य से जुड़ा है। अंबानी का मानना है कि Jio के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, देश के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क, ऊर्जा, हेल्थकेयर, फाइनेंस और मीडिया जैसे क्षेत्रों में AI बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने स्वदेशी AI हार्डवेयर, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी काम करने की बात कही. अंबानी ने कर्मचारियों से 10 से 26 जनवरी के बीच अपने AI आइडिया साझा करने को कहा और इसे “न्यू रिलायंस और न्यू इंडिया” बनाने की साझा प्रतिबद्धता बताया।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
