मुकेश अंबानी की कंपनी ने बनाया भविष्य का तगड़ा प्लान, कारोबार समेत को लेकर योजना

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रिलायंस एआई घोषणापत्र (Reliance AI Manifesto) का ड्राफ्ट पेश करते हुए कहा कि कंपनी का लक्ष्य AI की मदद से अपने 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की उत्पादकता को 10 गुना तक बढ़ाना है। इतना ही नहीं, रिलायंस AI के जरिए देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी 10x असर डालना चाहती है। अंबानी ने AI को “मानव इतिहास की सबसे अहम तकनीकी खोज” बताते हुए कहा कि जिस तरह रिलायंस ने भारत में डिजिटल क्रांति की अगुवाई की, अब वही भूमिका AI के क्षेत्र में निभाई जाएगी।

क्या है डिटेल मुकेश अंबानी ने साफ कहा कि यह सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि काम करने का नया तरीका है। रिलायंस खुद को एक AI-नेटिव डीप-टेक कंपनी में बदलने जा रही है, जहां हर बिजनेस में AI को गहराई से जोड़ा जाएगा। कंपनी का फोकस रहेगा “हर भारतीय के लिए किफायती AI''. AI और ऑटोमेशन का इस्तेमाल दोहराए जाने वाले काम खत्म करने, फैसलों की गुणवत्ता सुधारने और काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा इंसानों के हाथ में रहेगी। अंबानी ने जोर देकर कहा कि AI लोगों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी क्षमता को और मजबूत बनाएगा।

क्या है योजना AI Manifesto का पहला हिस्सा रिलायंस के अंदरूनी बदलाव पर केंद्रित है। इसके तहत खरीद से लेकर भुगतान, ऑर्डर से लेकर डिलीवरी, भर्ती से रिटायरमेंट और फैक्ट्री से पोर्ट तक के सभी कामकाज को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। छोटे-छोटे क्रॉस-फंक्शनल “पॉड्स” बनाए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी और लक्ष्य साफ होंगे। पूरे ग्रुप में एक साझा डिजिटल फंक्शनल कोर लागू किया जाएगा, ताकि डेटा, सिक्योरिटी और गवर्नेंस में एकरूपता बनी रहे और तेजी के साथ भरोसा भी कायम रहे।