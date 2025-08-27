Mukesh ambani this company Share down huge amid trump tariffs price below 17 rupees ट्रंप टैरिफ की खबरों की बीच ₹17 पर आया मुकेश अंबानी की कंपनी का यह शेयर, लगातार बेचने की होड़, Business Hindi News - Hindustan
बता दें कि यह एक प्रमुख भारतीय टेक्सटाइल कंपनी है, जो यार्न, कपड़े, होम टेक्सटाइल और गारमेंट्स के निर्माण में सक्रिय है। इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और JM Financial ने मिलकर NCLT प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित किया था। शेयर बाजार में इसके शेयर अक्सर पेनी स्टॉक कैटेगरी में माने जाते हैं

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 02:52 PM
Alok Industries Share: आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर आने वाले दिनों में फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, ट्रंप टैरिफ का असर टेक्सटाइल सेक्टर पर गहरा पड़ सकता है, ऐसा एनालिस्ट्स का अनुमान है। ऐसे में मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर चर्चा में रह सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है। कंपनी के शेयर कल मंगलवार को भी 2 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे और 17.61 रुपये के भाव पर आ गए थे।

कंपनी का कारोबार

एक प्रमुख भारतीय टेक्सटाइल कंपनी है, जो यार्न, कपड़े, होम टेक्सटाइल और गारमेंट्स के निर्माण में सक्रिय है। इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और JM Financial ने मिलकर NCLT प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित किया था। शेयर बाजार में इसके शेयर अक्सर पेनी स्टॉक कैटेगरी में माने जाते हैं और निवेशकों की नजर में यह कंपनी अपनी टेक्सटाइल सेक्टर में मौजूदगी और रिलायंस ग्रुप के समर्थन की वजह से आकर्षण का केंद्र बनी रहती है।

कंपनी के शेयरों के हाल

अलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर वर्तमान में लगभग ₹17.6 पर कारोबार कर रहा है और पिछले एक साल में लगभग 38% की गिरावट दर्ज की गई है। बीते 1 सप्ताह से 3 महीने में भी इसमें गिरावट देखी गई है। कंपनी की वित्तीय स्थिति अभी भी नकारात्मक है। वोलाटिलिटी मध्यम है, लेकिन शेयर निवेशकों के लिए जोखिम का संकेत भी दे सकता है।

जून तिमाही के नतीजे

जून 2025 में तिमाही शुद्ध घाटा 176.48 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जून 2024 के 197.51 करोड़ रुपये से 10.65% अधिक है। जून 2025 में EBITDA 17.26 करोड़ रुपये रहेगा, जो जून 2024 के 30.57 करोड़ रुपये से 43.54% कम है। जून 2025 में शुद्ध बिक्री 884.52 करोड़ रुपये होगी, जो जून 2024 में 968.67 करोड़ रुपये से 8.69% कम है।

