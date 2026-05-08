दुनिया के टॉप-20 अमीरों में मुकेश अंबानी की एंट्री, गौतम अडानी एशिया के नंबर-1 अरबपति
नेटवर्थ के लिहाज से साल 2026 जहां अडानी के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, वहीं अंबानी के लिए खराब। इस साल अबतक अडानी की संपत्ति में 25 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। जबकि, मुकेश अंबानी 12.1 अरब डॉलर गंवा चुके हैं।
दुनिया के टॉप-20 अमीरों में मुकेश अंबानी की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के 20वें पायदान पर पहुंच गए है। वहीं, गौतम अडानी एशिया के सबसे रईस शख्स का ताज अपने पास बरकरार रखे हुए हैं। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 17वें स्थान पर जमे हुए हैं।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में अडानी 17वें पोजीशन पर और मजबूत हो गए हैं। उनकी संपत्ति में गुरुवार को 22.8 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। इससे अडानी का नेटवर्थ 109 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की दौलत में गुरुवार को 220 मिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज की गई। अब अंबानी का नेटवर्थ 95.6 अरब डॉलर है।
अबतक यह साल अडानी के लिए अच्छा और अंबानी के लिए रहा खराब
नेटवर्थ के लिहाज से साल 2026 जहां अडानी के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, वहीं अंबानी के लिए खराब। इस साल अबतक अडानी की संपत्ति में 25 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। जबकि, इसी अवधि में मुकेश अंबानी 12.1 अरब डॉलर गंवा चुके हैं।
दुनिया के टॉप-10 अमीरों के नेटवर्थ में कितना हुआ बदलाव
टेस्ला के शेयरों में तेजी की बदौलत एलन मस्क की दौलत में गुरुवार को 9.46 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इस उछाल के साथ ही उनका नेटवर्थ 673 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। मस्क अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।
दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं। इनकी दौलत 582 मिलियन डॉलर बढ़ी। अब इनके पास 336 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। तीसरे स्थन पर सर्गी ब्रिन हैं। इनका नेटवर्थ 569 मिलियन डॉलर बढ़कर 312 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर जेफ बेजोस हैं। इनकी संपत्ति में गुरुवार को 2.81 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। अब इनका नेटवर्थ 290 अरब डॉलर रह गया है। पांचवें स्थान पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत अब 249 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इसमें 1.77 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की गई।
मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग की दौलत में 1.47 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। अब जुकरबर्ग के पास कुल 219 अरब डॉलर की संपत्ति है। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में छठे स्थान पर डटे हुए हैं। 7वें स्थान पर माइकल डेल हैं और इनकी दौलत 3.84 अरब डॉलर गिरकर 185 अरब डॉलर पर आ गई है।
8वें स्थान पर काबिज जेनसेन हुआंग की दौलत में 3.16 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इनके पास अब 175 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। 9वें स्थान पर काबिज बर्नार्ड अर्नाल्ट की दौलत भी 1.54 अरब डॉलर बढ़कर 164 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। 10वें स्थान पर जिम वाल्टन हैं। इनकी संपत्ति में गुरुवार को 665 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। अब इनका नेटवर्थ 156 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें