AGM के बीच रिलायंस के शेयर बेच रहे थे निवेशक, IPO और एआई पर ऐलान भी बेअसर
रिलायंस के वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बीच एक्सपर्ट का रुझान काफी हद तक सकारात्मक है।
Reliance Industries shares: अरबपति मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इसके बावजूद शेयर बाजार में निवेशक उत्साहित नजर नहीं आए। एजीएम के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की बिकवाली बढ़ गई। इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन रिलायंस के शेयर करीब 3 पर्सेंट टूटकर 1350 रुपये के स्तर पर आ गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर का हाई और लो रेंज क्रमश: 1403-1350 रुपये का रहा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
रिलायंस के वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बीच एक्सपर्ट या ब्रोकरेज हाउस का रुझान काफी हद तक सकारात्मक है। जेफरीज ने जियो, रिटेल और एनर्जी में ग्रोथ का हवाला देते हुए 1670 रुपये का टारगेट प्राइस तय करते हुए खरीदें रेटिंग दी है। वहीं, जेपी मॉर्गन ने 1695 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ओवरवेट रेटिंग दी। इसके अलावा यूबीएस ने शेयर के लिए 1,550 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने ₹1660 के लक्ष्य के साथ "खरीदें" रेटिंग बरकरार रखी है। मैक्वेरी ने रिलायंस को ₹1580 और नुवामा ₹1801 के लक्ष्य के साथ शेयर खरीदने की सलाह दी है। बता दें कि रिलायंस के शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,551 रुपये रहा है।
एजीएम के बड़े ऐलान
-मुकेश अंबानी ने कहा कि समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगले साल की पहली छमाही में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आएगी। अंबानी ने कहा कि जियो अपना आईपीओ लाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रही है। हम 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रख रहे हैं, बशर्ते सभी मंजूरियां मिल जाएं।
- मुकेश अंबानी कहा कि जियो अब विदेशों में कारोबार विस्तार करने के साथ अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी भी विकसित करेगी।
- अंबानी ने एआई को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडयरी इकाई ‘रिलायंस इंटेलिजेंस’ की स्थापना की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य एआई को 'हर व्यक्ति और हर जगह' तक पहुंचाना है।
-उन्होंने बताया कि कंपनी ने एआई परिवेश को मजबूत करने के लिए वैश्विक कंपनियों गूगल और मेटा के साथ नई साझेदारियां की हैं।