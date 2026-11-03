12% की जोरदार तेजी के बाद रिलायंस के शेयर में आज गिरावट, अब क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
मुख्य बातें
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज मंगलवार, 3 नवंबर को गिरावट देखने को मिली
- पिछले कारोबारी दिन करीब 12 फीसदी की जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिसके चलते शेयर इंट्राडे कारोबार में 1 फीसदी से ज्यादा टूट गया
Reliance shares: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज मंगलवार, 3 नवंबर को गिरावट देखने को मिली। पिछले कारोबारी दिन करीब 12 फीसदी की जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिसके चलते आज शेयर इंट्राडे कारोबार में 1 फीसदी से ज्यादा टूट गया। NSE पर शेयर 1.3 फीसदी गिरकर 1,281.55 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को शेयर में जबरदस्त उछाल आया था और यह 1,300 रुपये पर बंद हुआ था। इस बीच, ब्रोकरेज फर्म और मार्केट एक्सपर्ट्स ने शेयर को लेकर क्या राय दी है, आइए जानते हैं-
सोमवार को शेयर में आई थी 11.6% की तेजी
सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 11.6 फीसदी की तेजी आई थी। यह अप्रैल 2020 के बाद शेयर की एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त थी। इस तेजी के साथ शेयर सितंबर की शुरुआत के बाद के अपने सबसे ऊंचे स्तर 1,300 रुपये पर पहुंच गया। रिलायंस के शेयरों में आई तेजी का असर शेयर बाजार पर भी दिखा और निफ्टी 50 करीब 1.7 फीसदी चढ़ गया। कंपनी का मार्केट कैप भी एक ही दिन में 1.84 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 17.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही रिलायंस देश की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बनी हुई है। बता दें कि शेयर का रिकॉर्ड हाई 1,611 रुपये रहा है। उस समय कंपनी का मार्केट कैप 21.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। जून 2024 में रिलायंस पहली भारतीय कंपनी बनी थी, जिसका मार्केट कैप 21 लाख करोड़ रुपये के पार गया था। हालांकि, हालिया तेजी के बावजूद रिलायंस का शेयर इस साल अब तक 17.22 फीसदी गिर चुका है। साल के ज्यादातर समय शेयर पर दबाव बना रहा और पिछले 10 महीनों में से 8 महीने यह गिरावट के साथ बंद हुआ।
Q2 में रिलायंस का मुनाफा रिकॉर्ड 29,550 करोड़ रुपये
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33.8 फीसदी बढ़कर 29,550 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 22,092 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं, कंपनी की कुल कमाई 27.8 फीसदी बढ़कर 3,62,268 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा एबिटा यानी कारोबार से होने वाली कमाई बढ़कर 62,409 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कंपनी के अच्छे नतीजों में ऑयल टू केमिकल (O2C) कारोबार का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस कारोबार का एबिटा 67.9 फीसदी बढ़कर 25,203 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, रिटेल बिजनेस के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। रिलायंस रिटेल वेंचर्स का मुनाफा 24.3 फीसदी घटकर 2,611 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, इस दौरान रिटेल कारोबार की कमाई 6.4 फीसदी बढ़कर 91,716 करोड़ रुपये हो गई।
अभी खरीदना चाहिए रिलायंस के शेयर?
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस पहले के 1,560 रुपये से घटाकर 1,520 रुपये कर दिया है। 1,300 रुपये के पिछले बंद भाव के हिसाब से इसमें करीब 17 फीसदी की तेजी की उम्मीद जताई गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि रिलायंस के डिजिटल कारोबार जियो प्लेटफॉर्म्स में कंपनी की 64.5 फीसदी हिस्सेदारी की कीमत के मुकाबले शेयर फिलहाल करीब 54 फीसदी के डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के एनर्जी कारोबार से फिलहाल कमाई को सहारा मिल रहा है, लेकिन शेयर में आगे अच्छी तेजी के लिए रिलायंस रिटेल के कारोबार और मुनाफे में सुधार जरूरी होगा।
1,250 रुपये के ऊपर शेयर में मजबूती के संकेत
आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) जिगर एस पटेल के मुताबिक, रिलायंस के शेयर ने 1,250 रुपये के अहम स्तर को पार किया है। इससे शेयर में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। RSI में भी सुधार दिख रहा है, जो शेयर में खरीदारी की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है। हालांकि, उनका कहना है कि मौजूदा भाव पर जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय निवेशकों को थोड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। उनके मुताबिक, 1,260 से 1,250 रुपये का स्तर खरीदारी के लिए अहम हो सकता है। इसके नीचे 1,240 से 1,230 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर शेयर इन स्तरों के ऊपर बना रहता है, तो इसमें आगे 1,340 रुपये तक जाने की संभावना है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि तेजी के पीछे भागने के बजाय गिरावट आने पर खरीदारी करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें