12% की जोरदार तेजी के बाद रिलायंस के शेयर में आज गिरावट, अब क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

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Reliance shares: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज मंगलवार, 3 नवंबर को गिरावट देखने को मिली। पिछले कारोबारी दिन करीब 12 फीसदी की जोरदार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिसके चलते आज शेयर इंट्राडे कारोबार में 1 फीसदी से ज्यादा टूट गया। NSE पर शेयर 1.3 फीसदी गिरकर 1,281.55 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को शेयर में जबरदस्त उछाल आया था और यह 1,300 रुपये पर बंद हुआ था। इस बीच, ब्रोकरेज फर्म और मार्केट एक्सपर्ट्स ने शेयर को लेकर क्या राय दी है, आइए जानते हैं-

सोमवार को शेयर में आई थी 11.6% की तेजी सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 11.6 फीसदी की तेजी आई थी। यह अप्रैल 2020 के बाद शेयर की एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त थी। इस तेजी के साथ शेयर सितंबर की शुरुआत के बाद के अपने सबसे ऊंचे स्तर 1,300 रुपये पर पहुंच गया। रिलायंस के शेयरों में आई तेजी का असर शेयर बाजार पर भी दिखा और निफ्टी 50 करीब 1.7 फीसदी चढ़ गया। कंपनी का मार्केट कैप भी एक ही दिन में 1.84 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 17.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही रिलायंस देश की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बनी हुई है। बता दें कि शेयर का रिकॉर्ड हाई 1,611 रुपये रहा है। उस समय कंपनी का मार्केट कैप 21.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। जून 2024 में रिलायंस पहली भारतीय कंपनी बनी थी, जिसका मार्केट कैप 21 लाख करोड़ रुपये के पार गया था। हालांकि, हालिया तेजी के बावजूद रिलायंस का शेयर इस साल अब तक 17.22 फीसदी गिर चुका है। साल के ज्यादातर समय शेयर पर दबाव बना रहा और पिछले 10 महीनों में से 8 महीने यह गिरावट के साथ बंद हुआ।

Q2 में रिलायंस का मुनाफा रिकॉर्ड 29,550 करोड़ रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33.8 फीसदी बढ़कर 29,550 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 22,092 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वहीं, कंपनी की कुल कमाई 27.8 फीसदी बढ़कर 3,62,268 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा एबिटा यानी कारोबार से होने वाली कमाई बढ़कर 62,409 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। कंपनी के अच्छे नतीजों में ऑयल टू केमिकल (O2C) कारोबार का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस कारोबार का एबिटा 67.9 फीसदी बढ़कर 25,203 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, रिटेल बिजनेस के नतीजे थोड़े कमजोर रहे। रिलायंस रिटेल वेंचर्स का मुनाफा 24.3 फीसदी घटकर 2,611 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, इस दौरान रिटेल कारोबार की कमाई 6.4 फीसदी बढ़कर 91,716 करोड़ रुपये हो गई।

अभी खरीदना चाहिए रिलायंस के शेयर? ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस पहले के 1,560 रुपये से घटाकर 1,520 रुपये कर दिया है। 1,300 रुपये के पिछले बंद भाव के हिसाब से इसमें करीब 17 फीसदी की तेजी की उम्मीद जताई गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि रिलायंस के डिजिटल कारोबार जियो प्लेटफॉर्म्स में कंपनी की 64.5 फीसदी हिस्सेदारी की कीमत के मुकाबले शेयर फिलहाल करीब 54 फीसदी के डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के एनर्जी कारोबार से फिलहाल कमाई को सहारा मिल रहा है, लेकिन शेयर में आगे अच्छी तेजी के लिए रिलायंस रिटेल के कारोबार और मुनाफे में सुधार जरूरी होगा।