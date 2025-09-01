Mukesh ambani reliance jio ipo may all mothers of ipos what means for 44 lakh ril shareholders इतिहास रचने की तैयारी में मुकेश अंबानी! 44 लाख शेयरहोल्डर्स को होगा फायदा? समझें, Business Hindi News - Hindustan
इतिहास रचने की तैयारी में मुकेश अंबानी! 44 लाख शेयरहोल्डर्स को होगा फायदा? समझें

मुकेश अंबानी ने कहा कि दूरसंचार इकाई 'रिलायंस जियो' अगले साल की पहली छमाही में अपना आईपीओ लेकर आएगी और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इस समय आरआईएल की एक सब्सिडियरी कंपनी है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 12:33 PM
Reliance Jio IPO: मुकेश अंबानी अब शेयर बाजार की दुनिया में इतिहास रचने की तैयारी में हैं। कंपनी का आने वाला IPO भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा और रिकॉर्ड-तोड़ आईपीओ माना जा रहा है। ऐसे में पूरे निवेश जगत की नजरें रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टिक गई हैं। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 44 लाख शेयरहोल्डर्स की निगाहे जियो आईपीओ पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म को सीधे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया जाएगा।

RIL के निवेशकों को होगा फायदा?

लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के 44 लाख मौजूदा शेयरधारकों के लिए यह उतना सीधा फायदा देने वाला नहीं है, जितना पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) के स्पिन-ऑफ के समय हुआ था। तब आरआईएल के हर शेयरधारक को सीधे JFS के शेयर मिले थे, जिससे उन्हें त्वरित लाभ हुआ। मगर इस बार Jio IPO में मौजूदा RIL शेयरधारकों को Jio के अलग-से शेयर नहीं मिलेंगे।

देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा?

बता दें कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि दूरसंचार इकाई 'रिलायंस जियो' अगले साल की पहली छमाही में अपना आईपीओ लेकर आएगी और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इस समय आरआईएल की एक सब्सिडियरी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कहा, “जियो अपने आईपीओ के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रही है और हम 2026 की पहली छमाही तक इसे लाने का इरादा रखते हैं।” रिलायंस जियो देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है। अभी तक भारत में सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर इंडिया का रहा है, जिसने अक्टूबर 2024 में 27,870 करोड़ रुपये (करीब 3.3 अरब डॉलर) जुटाए थे। इससे पहले मई 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का 21,000 करोड़ रुपये का आईपीओ आया था। अन्य बड़े आईपीओ में पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस) का 18,300 करोड़ रुपये, कोल इंडिया का 15,199 करोड़ रुपये, रिलायंस पावर का 11,563 करोड़ रुपये और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 11,176 करोड़ रुपये का निर्गम शामिल है।

एनालिस्ट का अनुमान

बाजार एनालिस्ट्स का अनुमान है कि जियो के आईपीओ में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक रूप से बेची जा सकती है। वर्तमान में जियो प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 66.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा मेटा की 10 प्रतिशत, गूगल की 7.7 प्रतिशत और निजी इक्विटी निवेशकों की करीब 16 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विश्लेषकों ने जियो का उद्यम मूल्य 136 से 154 अरब डॉलर आंका है। विश्लेषक फर्म जेफरीज ने इस साल अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट में जियो का मूल्यांकन बढ़ाकर 136 अरब डॉलर कर दिया था

(भाषा इनपुट के साथ)

