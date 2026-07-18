IPO से पहले Jio को बड़ा मुनाफा, अगले हफ्ते होने वाली है नई हलचल

Reliance Jio IPO: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कंपनी अगले हफ्ते IPO की मार्केटिंग शुरू करने की योजना बना रही है। बता दें कि बीते शुक्रवार को ही जियो प्लेटफॉर्म्स ने वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9.2 प्रतिशत बढ़कर 7,764 करोड़ रुपये रहा।

क्या है प्लान? मिंट की एक खबर के मुताबिक अगले हफ्ते से बड़े निवेशकों के एक समूह के साथ सॉफ्ट-मार्केटिंग स्टेज को तुरंत शुरू करने की योजना है। इससे औपचारिक रोडशो शुरू होने से पहले बाजार की दिलचस्पी का अंदाजा लग जाएगा।

मिंट से बात करने वाले एक सूत्र ने बताया, "अभी मार्केट में बड़े और मशहूर IPOs के लिए निवेशकों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए SBI फंड्स (मैनेजमेंट लिमिटेड) का सब्सक्रिप्शन बहुत जबरदस्त रहा। मणिपाल (हेल्थ एंटरप्राइजेज लिमिटेड) के रोडशो में भी निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी दिख रही है। Jio के लिए भी इस पॉजिटिव माहौल का फायदा उठाना आसान होना चाहिए।" हालांकि, मार्केट की स्थितियों और कंपनी के मैनेजमेंट के अंदरूनी फैसलों के आधार पर टाइमलाइन और वैल्यूएशन अभी भी बदल सकते हैं।

आईपीओ पर अपडेट बता दें कि जियो ने इस आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, BofA सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, BNP पारिबा, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज को बुक-रनिंग लीड मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया है। कंपनी की योजना IPO से जुटाए गए फंड में से ₹27,500 करोड़ तक का इस्तेमाल अपनी मुख्य सब्सिडियरी, रिलायंस Jio इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) द्वारा लिए गए कुछ कर्जों को समय से पहले चुकाने के लिए करने की है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 11.8 प्रतिशत बढ़कर 39,173 करोड़ रुपये हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 35,032 करोड़ रुपये थी। जियो ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स का राजस्व सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ा है। इसके पीछे ग्राहक बाजार हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि, उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में बढ़ोतरी और डिजिटल सेवाओं के कारोबार में मजबूत वृद्धि प्रमुख कारण रहे। तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का एआरपीयू 3.3 प्रतिशत बढ़कर 215.6 रुपये हो गया। कंपनी का कस्टमर बेस सालाना आधार पर 7.1 प्रतिशत बढ़कर 53.3 करोड़ हो गया, जो 2025-26 की समान तिमाही में 49.8 करोड़ था।

किसकी कितनी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास जियो प्लेटफॉर्म्स में 66.43% हिस्सेदारी है। वहीं, मेटा प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी सहयोगी कंपनी के जरिए 9.98% और गूगल इंटरनेशनल LLC के पास 7.73% हिस्सेदारी है। KKR & Co और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स मैनेजमेंट LLC के पास भी अपनी सहयोगी फंड्स के जरिए 2.31% हिस्सेदारी है।