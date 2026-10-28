Jio Platforms की लिस्टिंग के बाद बढ़ा रिलायंस का रुतबा, टाटा ग्रुप को भी पीछे छोड़ा

मुख्य बातें

जियो प्लेटफॉर्म्स की बंपर लिस्टिंग से रिलायंस ग्रुप का रुतबा बढ़ गया है। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस ग्रुप ने टाटा ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया है। देश के कॉरपोरेट मार्केट-कैप लीग टेबल में रिलायंस ग्रुप टॉप पर पहुंच गया है। रिलायंस ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की संयुक्त मार्केट वैल्यू 30.5 लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गई है। इस मुकाम पर पहुंचने के साथ ही रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप से आगे निकल गया है। टाटा ग्रुप सालों से टॉप पर काबिज रहा है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

12.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) के शेयर बुधवार 28 अक्टूबर को BSE और NSE दोनों प्लेटफॉर्म पर 21 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 12.50 लाख करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में इश्यू प्राइस 1119 रुपये था।

एलीट क्लब में जियो प्लेटफॉर्म्स की एंट्री

शेयर बाजार में उतरने के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) की 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों के एलीट क्लब में एंट्री हो गई है। 12.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स अपनी पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के बाद दूसरे नंबर पर जा पहुंची है। रिलायंस ग्रुप के पास अब देश की दो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनियां हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के साथ ही टेलिकॉम सेक्टर की रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है। लिस्टेड वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में भारती एयरटेल अब तीसरे नंबर पर जा पहुंची है।

वित्त वर्ष 2026 में जियो प्लेटफॉर्म्स को 30,049 करोड़ रुपये का मुनाफा

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) को मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 30,049 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू इस अवधि के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का इबिट्डा मार्जिन 52 पर्सेंट रहा। रिलायंस ग्रुप के कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन में 11 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। ग्रुप के टोटल वैल्यूएशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी करीब 53 पर्सेंट है। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारी 42 पर्सेंट है। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के बाद कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग्स 66.4 पर्सेंट से घटकर 64.5 पर्सेंट रह गई है।