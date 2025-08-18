मुकेश अंबानी की कंपनी ने की नए कारोबार में एंट्री, जानिए क्या है प्लान

यह अधिग्रहण रिलायंस के उपभोक्ता उत्पाद पोर्टफोलियो को और व्यापक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हर्बल और हेल्थ-ड्रिंक कैटेगरी में लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने इस बाजार को टारगेट किया है।

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेय पदार्थों के कारोबार में एक नया कदम उठाते हुए हर्बल बेवरेज मार्केट में एंट्री कर ली है। कंपनी ने हाल ही में नेचरएज बेवरेजेस (Naturedge Beverages) में बहुमत हिस्सेदारी खरीदकर इस सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। यह अधिग्रहण रिलायंस के उपभोक्ता उत्पाद पोर्टफोलियो को और व्यापक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हर्बल और हेल्थ-ड्रिंक कैटेगरी में लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने इस बाजार को टारगेट किया है।

क्या है डिटेल नेचरएज बेवरेजेस अपने हर्बल और नैचुरल ड्रिंक्स के लिए जानी जाती है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है। माना जा रहा है कि रिलायंस इस कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क के ज़रिए पूरे देश में पहुंचाएगी। इसके साथ ही, नए-नए हेल्थ-फोकस्ड ड्रिंक्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे रिलायंस FMCG और बेवरेज सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगी।