मुकेश अंबानी का जलवा, देश दुनिया में तेजी से फैल रहा रिलायंस का यह प्रोडक्ट

श्रीलंका में कैम्पा पोर्टफोलियो में कैम्पा कोला, लेमन, ऑरेंज और कैम्पा एनआरजी गोल्ड बूस्ट और बेरी किक जैसी एनर्जी रेंज शामिल होंगी। 250 मिलीलीटर की बोतल का दाम ₹100 रखा गया है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:22 PM
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका में भारतीय बेवरेजज ब्रांड कैंपा को लॉन्च कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने एलिफेंट हाउस ब्रांड के निर्माता, सीलोन कोल्ड स्टोर्स के साथ हाथ मिलाया है। अब श्रीलंकाई उपभोक्ताओं भी किफायती दामों पर कैंपा का आनंद ले सकेंगे। श्रीलंका में कैम्पा पोर्टफोलियो में कैम्पा कोला, लेमन, ऑरेंज और कैम्पा एनआरजी गोल्ड बूस्ट और बेरी किक जैसी एनर्जी रेंज शामिल होंगी। 250 मिलीलीटर की बोतल का दाम ₹100 रखा गया है। इससे पहले पिछले साल फरवरी में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एलिफेंट हाउस बेवरेजेज को भारतीय बाजार में सफलतापूर्वक उतारा था।

कंपनी ने क्या कहा

इस साझेदारी पर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, केतन मोदी ने कहा, "हम अपने मूल्यवान साझेदार एलिफेंट हाउस बेवरेजेस के साथ श्रीलंकाई बाजार में प्रवेश करने को लेकर उत्साहित हैं। कैंपा एक पुराना भारतीय ब्रांड है जिसकी स्थापना 50 साल से भी पहले हुई थी और जिसे आज भी उपभोक्ताओं का प्यार मिल रहा है। हम दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस क्षेत्र में तीव्र विकास की अपार संभावनाएं देखते हैं। ग्राहकों को उचित और किफायती कीमतों पर बेहतरीन और वैश्विक गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने का हमारा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।"

श्रीलंका की सीलोन कोल्ड स्टोर्स दरअसल जॉन कील्स समूह की सहायक कंपनी है। कैंपा के लॉन्च पर जॉन कील्स कंज्यूमर फूड्स सेक्टर के अध्यक्ष, दामिंदा गमलाथ ने कहा, “हमें श्रीलंका में कैंपा बेवरेजेस लाने के लिए अग्रणी वैश्विक समूह रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ सहयोग करने पर गर्व है। यह साझेदारी उपभोक्ताओं को उच्च-गुणवत्ता वाले, विविध पेय विकल्प प्रदान करने के हमारे समर्पण को दर्शाती है। यह रणनीतिक गठबंधन न केवल हमारे पेय पोर्टफोलियो का विस्तार करेगा बल्कि देश के प्रतिस्पर्धी पेय बाजार में एक प्रमुख स्थानीय खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति को भी मजबूत करेगा।“

