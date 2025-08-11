मुकेश अंबानी का जलवा, देश दुनिया में तेजी से फैल रहा रिलायंस का यह प्रोडक्ट

श्रीलंका में कैम्पा पोर्टफोलियो में कैम्पा कोला, लेमन, ऑरेंज और कैम्पा एनआरजी गोल्ड बूस्ट और बेरी किक जैसी एनर्जी रेंज शामिल होंगी। 250 मिलीलीटर की बोतल का दाम ₹100 रखा गया है।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका में भारतीय बेवरेजज ब्रांड कैंपा को लॉन्च कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने एलिफेंट हाउस ब्रांड के निर्माता, सीलोन कोल्ड स्टोर्स के साथ हाथ मिलाया है। अब श्रीलंकाई उपभोक्ताओं भी किफायती दामों पर कैंपा का आनंद ले सकेंगे। श्रीलंका में कैम्पा पोर्टफोलियो में कैम्पा कोला, लेमन, ऑरेंज और कैम्पा एनआरजी गोल्ड बूस्ट और बेरी किक जैसी एनर्जी रेंज शामिल होंगी। 250 मिलीलीटर की बोतल का दाम ₹100 रखा गया है। इससे पहले पिछले साल फरवरी में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एलिफेंट हाउस बेवरेजेज को भारतीय बाजार में सफलतापूर्वक उतारा था।

कंपनी ने क्या कहा इस साझेदारी पर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक, केतन मोदी ने कहा, "हम अपने मूल्यवान साझेदार एलिफेंट हाउस बेवरेजेस के साथ श्रीलंकाई बाजार में प्रवेश करने को लेकर उत्साहित हैं। कैंपा एक पुराना भारतीय ब्रांड है जिसकी स्थापना 50 साल से भी पहले हुई थी और जिसे आज भी उपभोक्ताओं का प्यार मिल रहा है। हम दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस क्षेत्र में तीव्र विकास की अपार संभावनाएं देखते हैं। ग्राहकों को उचित और किफायती कीमतों पर बेहतरीन और वैश्विक गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने का हमारा एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।"