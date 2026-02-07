Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mukesh ambani reliance consumer acquires majority stake in Australia Goodness Group Global
मुकेश अंबानी की झोली में आई एक और विदेशी कंपनी, चेक करें डील की डिटेल

मुकेश अंबानी की झोली में आई एक और विदेशी कंपनी, चेक करें डील की डिटेल

संक्षेप:

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की FMCG कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर 'बेटर-फॉर-यू' बेवरेज कंपनी गुडनेस ग्रुप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

Feb 07, 2026 01:48 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Reliance consumer deal: मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की झोली में एक और विदेशी कंपनी आई है। दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की FMCG कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर 'बेटर-फॉर-यू' बेवरेज कंपनी गुडनेस ग्रुप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (GGG) में मेजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस डील के जरिए RCPL की ऑस्ट्रेलिया के कंज्यूमर गुड्स मार्केट में एंट्री हो गई है। इस डील के तहत, RCPL गुडनेस ग्रुप के हेल्दी बेवरेज ब्रांड्स जैसे कि Nexba और PACE को प्रमोट करने में मदद करेगी। बता दें कि PACE एक हाइड्रेशन ब्रांड है जिसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर बनाया गया है और इसे भारत सहित नए बाजारों में प्रमोट किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या कहा रिलायंस के अधिकारी ने?

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के डायरेक्टर टी. कृष्णकुमार ने कहा- गुडनेस ग्रुप ग्लोबल के हेल्थ-फोकस्ड कंज्यूमर ब्रांड जैसे Nexba और PACE के जुड़ने से RCPL के हेल्दी बेवरेज पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी। हमारी मजबूत सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमताओं के साथ रिलायंस कंज्यूमर यह सुनिश्चित करेगा कि गुडनेस ग्रुप ग्लोबल के ब्रांड नए बाजारों में विस्तार करें और पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध हों।

कंपनी के बारे में

सिडनी में हेडक्वार्टर वाली गुडनेस ग्रुप अपने प्रोडक्ट्स पूरे ऑस्ट्रेलिया और 20 से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है। इसका फ्लैगशिप ब्रांड नेक्सबा प्लांट-बेस्ड, जीरो-कैलोरी स्वीटनर का इस्तेमाल करके बनाए गए गट-हेल्थ बेवरेज पर फोकस करता है। वहीं, रिलायंस कंज्यूमर भारत के बाहर भी अपने FMCG कारोबार को लगातार बढ़ा रही है। इसके ऑपरेशन UAE, कतर, ओमान, बहरीन, नेपाल और श्रीलंका जैसे मार्केट में हैं। ऑस्ट्रेलिया की यह डील कंपनी के लिए एक और विदेशी मार्केट जोड़ती है।

विदेशी ब्रांड पर फोकस

हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर ने तेजी से बढ़ते ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए ब्रिलक्रीम, टोनी एंड गाय और बाडेडास जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के वैश्विक अधिकार हासिल कर लिए हैं। ब्रिलक्रीम पुरुषों के हेयर स्टाइलिंग उत्पादों का एक प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांड है। भारतीय और वैश्विक बाजारों में इस ब्रांड की मजबूत पहचान है। वहीं, 'टोनी एंड गाय' प्रीमियम हेयर केयर और स्टाइलिंग ब्रांड है, जबकि जर्मन ब्रांड 'बाडेडास' अपने प्राकृतिक वनस्पति अर्क वाले प्रीमियम उत्पादों के लिए जाना जाता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,