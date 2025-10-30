मुकेश अंबानी की रिलायंस के बिके 2.95 लाख से ज्यादा शेयर, डिस्काउंट प्राइस पर डील
संक्षेप: बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने एक ब्लॉक डील के जरिए रिलायंस में 44 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी खरीदी है। इसकी सहयोगी कंपनी BofA सिक्योरिटीज यूरोप SA के जरिए 2.95 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर 1,475.5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए।
बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ने एक ब्लॉक डील के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) में 44 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी खरीदी है। इसकी सहयोगी कंपनी BofA सिक्योरिटीज यूरोप SA के जरिए 2.95 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयर 1,475.5 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे गए। इसके ब्लॉक डील में विक्रेता कडेंसा मास्टर फंड था, जिसने 1,475.5 रुपये की कीमत पर कई शेयर बेचे। इस बीच, गुरुवार को एनएसई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 0.98 प्रतिशत गिरकर 1,489.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। इस लिहाज से डील डिस्काउंट प्राइस पर हुई है।
रिलायंस इंटेलिजेंस ने गूगल के साथ की डील
इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एआई इकाई ‘रिलायंस इंटेलिजेंस’ ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत चुनिंदा जियो 5जी ग्राहक 18 माह तक ‘गूगल एआई प्रो’ सुविधा का मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने कहा कि 35,100 रुपये मूल्य की यह सुविधा इस साझेदारी के तहत जियो 5जी के चुनिंदा ग्राहकों को 18 महीने तक मुफ्त में मिलेगी। इस पेशकश के तहत गूगल के नवीनतम एआई मॉडल ‘जेमिनी 2.5 प्रो’ तक उच्चस्तर की पहुंच, 'नैनो बनाना' और 'विओ 3.1' जैसे अत्याधुनिक मॉडल्स के जरिये तस्वीर एवं वीडियो सामग्री तैयार करने की बढ़ी हुई सीमा, नोटबुक एलएम जैसे शोध उपकरणों का विस्तार और 2 टीबी का क्लाउड स्टोरेज शामिल है।
चैटजीपीटी के ऐलान के बीच डील
यह पहल उस घोषणा के तुरंत बाद आई है जिसमें ओपनएआई ने चार नवंबर से भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए ‘चैटजीपीटी गो’ योजना एक वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही है। ‘चैटजीपीटी गो’ योजना की वर्तमान कीमत 399 रुपये प्रति माह है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि शुरुआती चरण में यह सुविधा 18-25 वर्ष की आयु वर्ग के असीमित 5जी प्लान वाले जियो ग्राहकों को दी जाएगी। हालांकि, बाद में इसका विस्तार सभी जियो उपभोक्ताओं तक कर दिया जाएगा।