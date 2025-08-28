आईपीओ से AI तक, शुक्रवार को रिलायंस AGM में इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला

ल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) होने वाली है। इस बैठक में अंबानी द्वारा 44 लाख शेयरधारकों को संबोधित किया जाएगा। इस बैठक में आईपीओ समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

मुकेश अंबानी की कंपनी- रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के निवेशकों के लिए शुक्रवार यानी 29 अगस्त का दिन काफी अहम है। दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) होने वाली है। इस बैठक में अंबानी द्वारा 44 लाख शेयरधारकों को संबोधित किया जाएगा। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

आईपीओ साल 2019 की एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जिक्र किया था कि वे 5 वर्षों के भीतर टेलीकॉम और रिटेल आईपीओ लाने पर विचार करेंगे लेकिन तब से कोई अपडेट नहीं आया है। चूंकि अधिकांश रणनीतिक व्यावसायिक घोषणाएं एजीएम के दौरान की जाती हैं इसलिए कई निवेशक संभावित आईपीओ समयसीमा पर अपडेट की उम्मीद कर रहे हैं। नुवामा ने कहा कि बाजार रिलायंस जियो और रिटेल आईपीओ के लिए समयसीमा के संकेत का इंतजार कर रहा है। हमारा मानना ​​है कि अगर जियो और रिटेल आईपीओ अलग-अलग सूचीबद्ध होते हैं, तो उनका मूल्य अधिक होगा।

-ब्रोकरेज फर्म नुवामा के मुताबिक एआई स्ट्रैटजी और जियोब्रेन को लेकर भी अहम ऐलान किए जा सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा- हमारा मानना ​​है कि एआई को अपनाने को आसान बनाने के इरादे से जियो, जियोब्रेन (एआई सर्विस प्लेटफॉर्म) नामक उपकरणों का एक व्यापक समूह विकसित कर रहा है।

-एजीएम में न्यू एनर्जी बिजनेस पर भी नए अपडेट की उम्मीद है। नुवामा को रिलायंस की पूरी तरह से एकीकृत पॉलीसिलिकॉन-टू-मॉड्यूल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी निर्माण सुविधा के बारे में अपडेट मिलने की उम्मीद है। रिलायंस का लक्ष्य चार-छह तिमाहियों में NE प्लेटफॉर्म को चालू करना है और उम्मीद है कि यह अगले कुछ वर्षों में स्व-वित्तपोषित हो जाएगा।