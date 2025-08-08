मुकेश अंबानी का बड़ा प्लान आया सामने, 2030 तक ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होगा रिलायंस Jio

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। कंपनी ने गुजरात के कच्छ जिले में सोलर एनर्जी प्लांट के लिए जमीन के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है।

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। कंपनी ने गुजरात के कच्छ जिले में सोलर एनर्जी प्लांट के लिए जमीन के डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। इस प्लांट से कंपनी 150 अरब यूनिट बिजली के निर्माण की योजना बनाई है। कंपनी गुजरात के कांडला में 2 हजार एकड़ में ग्रीन कैमिकल के उत्पादन का काम भी शुरू करने जा रही है। कांडला और लकड़िया-1 में दो एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी रिलायंस को मिले हैं। रिलायंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में सोलर पीवी, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन और कंप्रेस्ड बायोगैस से जुड़ी अपनी कुछ प्रमुख ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के विषय में विस्तार से जानकारी दी है।

2030 तक ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट होगा रिलायंस Jio मौजूदा समय में रिलायंस ग्रीन एनर्जी को लेकर एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रही है। 2035 तक कंपनी ने नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है। रिलायंस की सब्सिडियरी रिलायंस जियो 2030 तक 100 फीसदी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी ने 23,699 स्थानों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए हैं। जिससे 212 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, जियो ने कर्नाटक के बीदर में 35 मेगावाट क्षमता वाला एक सेंट्रलाइज्ड सोलर प्लांट भी स्थापित किया है। जियो अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एनर्जी एफिशिएंट है। जीएसएमएआई ने एनर्जी बेंचमार्किंग पर अपनी मार्च 2025 की रिपोर्ट में माना कि जियो की प्रति जीबी ट्रैफिक पर एनर्जी का प्रयोग ग्लोबल औसत का लगभग 30% है।

रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के जामनगर में रिलायंस की सोलर पीवी गीगा फैक्ट्री, 1गीगावाट से अधिक क्षमता के साथ चालू हो गई है। रिलायंस ने इस वित्त वर्ष में 10 गीगावाट सेंट्रलाइज्ड सोलर पीवी निर्माण क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। वहीं 30GWh बैटरी निर्माण सुविधा 2025-26 तक चरणबद्ध तरीके से चालू हो जाएगी।