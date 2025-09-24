mukesh ambani led reliance to set up manufacturing hub worth 1156 crore rs in tamilnadu check detail एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही रिलायंस की कंपनी, ₹1156 करोड़ निवेश का ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mukesh ambani led reliance to set up manufacturing hub worth 1156 crore rs in tamilnadu check detail

एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही रिलायंस की कंपनी, ₹1156 करोड़ निवेश का ऐलान

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तमिलनाडु में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहले से ही FMCG बाजार में तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स देशभर के उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:20 PM
share Share
Follow Us on
एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही रिलायंस की कंपनी, ₹1156 करोड़ निवेश का ऐलान

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तमिलनाडु में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर तमिलनाडु में 1,156 करोड़ रुपये में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। यह संयंत्र करीब 60 एकड़ जमीन पर फैला होगा और इसमें स्नैक्स, बिस्कुट, आटा, मसाले और खाद्य तेल जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाए जाएंगे।

2000 नौकरियां सृजित

राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह यूनिट तूतीकोरिन में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एसआईपीसीओटी) अल्लीकुलम औद्योगिक पार्क में 60 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाली है। राजा ने साथ ही बताया कि अगले पांच वर्ष में यह कारखाना 2,000 स्थानीय नौकरियां सृजित करेगा।

तेजी से विस्तार कर रही रिलायंस कंज्यूमर

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहले से ही FMCG बाजार में तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स देशभर के उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचे। तमिलनाडु का यह नया संयंत्र दक्षिण भारत का सप्लाई हब बनेगा और यहां से पूरे देश में प्रोडक्ट्स भेजे जाएंगे। रिलायंस का यह निवेश तमिलनाडु को एक और बड़े औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राज्य पहले ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में देशभर में अग्रणी है, अब FMCG सेक्टर में भी बड़े निवेश आने से नये अवसर खुल सकते हैं।

अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व

पिछले महीने अपनी सालाना बैठक में रिलायंस ने कहा था कि वह 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करके एशिया के सबसे बड़े आधुनिक फूड पार्क बनाएगी, जिसमें एआई, रोबोटिक्स और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल होगा। वार्षिक आम बैठक में आरआईएल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि आरसीपीएल विकास इंजनों में से एक है और समूह का अब अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व और वैश्विक उपस्थिति हासिल करने का लक्ष्य है। ईशा अंबानी ने बताया कि अगले पांच साल में कंपनी का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये की कमाई करना है और दुनियाभर में कारोबार फैलाना है।

Mukesh Ambani
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।