एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही रिलायंस की कंपनी, ₹1156 करोड़ निवेश का ऐलान

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तमिलनाडु में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर तमिलनाडु में 1,156 करोड़ रुपये में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। यह संयंत्र करीब 60 एकड़ जमीन पर फैला होगा और इसमें स्नैक्स, बिस्कुट, आटा, मसाले और खाद्य तेल जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बनाए जाएंगे।

2000 नौकरियां सृजित राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह यूनिट तूतीकोरिन में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एसआईपीसीओटी) अल्लीकुलम औद्योगिक पार्क में 60 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाली है। राजा ने साथ ही बताया कि अगले पांच वर्ष में यह कारखाना 2,000 स्थानीय नौकरियां सृजित करेगा।

तेजी से विस्तार कर रही रिलायंस कंज्यूमर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहले से ही FMCG बाजार में तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स देशभर के उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचे। तमिलनाडु का यह नया संयंत्र दक्षिण भारत का सप्लाई हब बनेगा और यहां से पूरे देश में प्रोडक्ट्स भेजे जाएंगे। रिलायंस का यह निवेश तमिलनाडु को एक और बड़े औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राज्य पहले ही ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में देशभर में अग्रणी है, अब FMCG सेक्टर में भी बड़े निवेश आने से नये अवसर खुल सकते हैं।