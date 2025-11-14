Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़mukesh ambani led reliance to set up 1 GW data centre in andhra pradesh deail here
AI के लिए मुकेश अंबानी का बड़ा दांव, इस राज्य में निवेश करेगी रिलायंस

AI के लिए मुकेश अंबानी का बड़ा दांव, इस राज्य में निवेश करेगी रिलायंस

संक्षेप: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज राज्य में 1 गीगावाट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करेगी। रिलायंस ने पहले ही राज्य में तेल एवं गैस, डिजिटल सेवाओं व खुदरा क्षेत्र में 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:15 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुकेश अंबानी की कंपनी-रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़े निवेश का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज राज्य में 1 गीगावाट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर को स्थायी रूप से बिजली प्रदान करने के लिए रिलायंस राज्य में छह गीगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी विकसित करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह आंध्र प्रदेश की वर्तमान भू-स्थित सौर ऊर्जा क्षमता को दोगुना कर देगा। रिन्यूएबल एनर्जी में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देगा और आंध्र प्रदेश की विशाल सौर क्षमता को दर्शाएगा। रिलायंस ने पहले ही राज्य में तेल एवं गैस, डिजिटल सेवाओं व खुदरा क्षेत्र में 25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

क्या कहा मुख्यमंत्री ने?

मुख्यमंत्री ने कहा- रिलायंस राज्य में एक गीगावाट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करेगी। यह पूरी तरह से मॉड्यूलर, भविष्य के लिए तैयार सुविधा है जिसे दुनिया के सबसे अपग्रेडेड जीपीयू, टीपीयू और एआई ‘प्रोसेसर’ को संभालने के हिसाब से तैयार किया जाएगा। यह जामनगर में उनके गीगावाट-स्केल एआई डेटा सेंटर के ट्विन के रूप में काम करेगा जो एशिया के सबसे मजबूत ‘एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क’ में से एक का निर्माण करेगा।

ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड फूड पार्क का निर्माण

उन्होंने कहा कि इसके अलावा रिलायंस, रायलसीमा में एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड फूड पार्क का निर्माण करेगी जो एक विश्व स्तरीय स्वचालित सुविधा है। इससे हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी और हजारों परिवारों के लिए निरंतर आय के अवसर मिलेंगे। नायडू ने कहा-इन ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को हार्दिक धन्यवाद। यह आंध्र प्रदेश की नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व एवं समावेशी विकास की यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक बहुत सारे अवसर हैं। आपके पास संसाधन, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी जानकारी है। आइए, और हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। उन्होंने कहा कि राज्य कृषि, बागवानी, दुग्ध, कॉफी, मसालों और कई अन्य क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Mukesh Ambani
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।