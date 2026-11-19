मुकेश अंबानी के रिलायंस पर जेपी मॉर्गन फिदा, 23% तक उछल सकता है शेयर
मुख्य बातें
- ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि शेयर मौजूदा स्तर से करीब 23 फीसदी तक बढ़ सकता है
- बता दें कि शेयर 1,611 रुपये के 52 वीक हाई तक पहुंचा था
मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में अभी और उछाल की उम्मीद है। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि शेयर मौजूदा स्तर से करीब 23 फीसदी तक बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,675 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। आइए जान लेते हैं कि ब्रोकरेज ने क्या कुछ कहा है।
शेयर का परफॉर्मेंस
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो यह 1,362 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले गुरुवार को इंट्रा-डे के दौरान 1,381.95 रुपये तक पहुंच गया। शेयर की क्लोजिंग 1370 रुपये पर हुई। बता दें कि शेयर 1,611 रुपये के 52 वीक हाई तक पहुंचा था। कहने का मतलब है कि जेपी मॉर्गन के शेयर टारगेट प्राइस इसके 52 वीक हाई से अधिक हैं।
बीते अक्टूबर महीने में 1,152.30 रुपये के निचले स्तर तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस हिसाब से शेयर रिकवरी मोड में है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 13 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं।
जेपी मॉर्गन ने क्या कुछ कहा?
जेपी मॉर्गन ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई में सुधार की रफ्तार मजबूत बनी हुई है लेकिन शेयर की कीमत में अभी तक इसका पूरा असर दिखाई नहीं दिया है। ब्रोकरेज के एनालिस्ट संजय मूकीम और लतिका चोपड़ा के मुताबिक, आने वाली कुछ तिमाहियों में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसमें सबसे अहम योगदान कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार का रहने की उम्मीद है।
जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही में रिलायंस का O2C कारोबार मजबूत प्रदर्शन करेगा। रिटेल कारोबार का प्रदर्शन भी शेयर के लिए अहम ट्रिगर बन सकता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही में त्योहारों के दौरान बढ़ी बिक्री से रिटेल कारोबार की कमाई में सुधार होगा। ब्रोकरेज का मानना है कि रिलायंस के कैश फ्लो में भी आने वाले समय में सुधार होगा। कंपनी पिछले तीन साल से बड़े निवेश के कारण निगेटिव फ्री कैश फ्लो की स्थिति में रही है।
कंपनी के तिमाही नतीजे
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33.8% बढ़कर रिकॉर्ड 29,550 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, रेवेन्यू 27.8% बढ़कर 3.62 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। एबिटा 23.9% बढ़कर रिकॉर्ड 62,409 करोड़ रुपये हो गई जबकि टैक्स से पहले का मुनाफा 32.6% बढ़कर 38,613 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का पहली छमाही का नेट प्रॉफिट भी पहली बार 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें