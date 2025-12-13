IPO के लिए एक्टिव मोड में आई मुकेश अंबानी की कंपनी, इस काम पर है फोकस

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल का आईपीओ साल 2028 तक लॉन्च होने का अनुमान है। हाल ही में रिलायंस रिटेल के स्वामित्व वाली इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट में भी बदलाव किया है।

Dec 13, 2025 06:02 pm IST
मुकेश अंबानी की एक और कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। यह कंपनी रिलायंस रिटेल है। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल का आईपीओ साल 2028 तक लॉन्च होने का अनुमान है। इसके लिए रिलायंस रिटेल मुनाफे पर आधारित विस्तार, नेटवर्क को मजबूत करने और कर्ज घटाने पर खास ध्यान दे रही है ताकि लिस्टिंग से पहले कंपनी का वैल्यूएशन बेहतर किया जा सके।

2000 नए स्टोर जोड़ने की योजना

ईटी की खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि रिलायंस रिटेल आने वाले वर्षों में हर साल नेट बेस पर करीब 2,000 नए स्टोर जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि, जो स्टोर्स मुनाफे में नहीं हैं उन्हें बंद करने की प्रक्रिया भी सामान्य कारोबारी गतिविधि के तहत जारी रहेगी। वहीं, बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए कंपनी ने कर्ज चुकाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। FY25 में रिलायंस रिटेल की नॉन-करंट उधारी घटकर 20,464 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले वर्ष 53,546 करोड़ रुपये थी। इसमें से होल्डिंग कंपनी से लिए गए इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट्स FY24 के 40,164 करोड़ रुपये से घटकर FY25 में 5,655 करोड़ रुपये रह गए हैं, जबकि शेष राशि बैंक ऋण की है। ईटी की खबर के मुताबिक रिलायंस रिटेल तेजी से बढ़ रहे क्विक कॉमर्स सेगमेंट में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इसके तहत देश के शीर्ष सात शहरों में ज्यादा डार्क स्टोर्स खोलने की योजना बनाई जा रही है ताकि डिलीवरी नेटवर्क को और मजबूत किया जा सके।

मैनेजमेंट में भी बदलाव

हाल ही में रिलायंस रिटेल के स्वामित्व वाली इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट के पूर्व कार्यकारी जयंद्रन वेणुगोपाल को अपना अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में वेणुगोपाल मुकेश अंबानी और मनोज मोदी के समग्र मार्गदर्शन में रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी और रिलायंस रिटेल की टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। वेणुगोपाल के पास खुदरा, ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और व्यापार परिवर्तन में वैश्विक नेतृत्व का 25 वर्षों का अनुभव है।

