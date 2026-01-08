वेनेजुएला के तेल खरीद पर रिलायंस का क्या है स्टैंड, कंपनी ने खुद बता दिया
दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स को चलाने वाली भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि अगर गैर-अमेरिकी खरीदारों को बिक्री की इजाजत मिलती है, तो वह वेनेजुएला का तेल खरीदने पर विचार करेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने कहा, "हम गैर-अमेरिकी खरीदारों द्वारा वेनेजुएला के तेल तक पहुंच पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं और नियमों के अनुसार तेल खरीदने पर विचार करेंगे।"
बता दें कि रिलायंस ने मार्च 2025 से वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया था। ये वो वक्त था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी। रिलायंस समूह को वेनेजुएला के तेल की आखिरी खेप मई में मिली थी। पश्चिमी गुजरात राज्य में रिलायंस की दो रिफाइनरियां हर दिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। इन प्लांट्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वे वेनेजुएला के मेरे जैसे सस्ते और भारी क्रूड ऑयल को भी प्रोसेस कर पाते हैं।
रेंग रहा कंपनी का शेयर
इस माहौल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट बरकरार है। पिछले चार कारोबारी दिन में शेयर लगभग आठ प्रतिशत टूट चुका है। शेयर में गिरावट के रुख को देखते हुए, कंपनी का बाजार मूल्यांकन चार दिनों में 1,65,299.15 करोड़ रुपये घटकर 19,89,679.45 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी का शेयर गुरुवार को बीएसई में 2.25 प्रतिशत घटकर 1,470.30 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 2.37 प्रतिशत टूटकर 1,468.45 रुपये पर आ गया था। एनएसई में कंपनी का शेयर 2.23 प्रतिशत टूटकर 1,470.60 रुपये पर रहा।
रिलायंस कंज्यूमर का बड़ा फैसला
इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को बोतल बंद पानी ब्रांड ‘कैंपा श्योर’ का ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी ने कहा कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को देखते हुए यह साझेदारी उपभोक्ताओं का भरोसा और बढ़ाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) इकाई आरसीपीएल ने 2022 में कैंपा कोला का अधिग्रहण किया और 2023 में इसे फिर से भारतीय बाजार में पेश किया। इसके बाद कंपनी ने अपने पेय पदार्थों के पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए कैंपा एनर्जी ड्रिंक, रसिक बेवरेजेज, जूस और अब 'कैंपा श्योर' बंद बोतल पानी को शामिल किया।