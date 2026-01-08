Hindustan Hindi News
mukesh ambani led reliance industries says it may buy venezuelan oil awaiting clarity
वेनेजुएला के तेल खरीद पर रिलायंस का क्या है स्टैंड, कंपनी ने खुद बता दिया

संक्षेप:

Jan 08, 2026 09:18 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स को चलाने वाली भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि अगर गैर-अमेरिकी खरीदारों को बिक्री की इजाजत मिलती है, तो वह वेनेजुएला का तेल खरीदने पर विचार करेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवक्ता ने कहा, "हम गैर-अमेरिकी खरीदारों द्वारा वेनेजुएला के तेल तक पहुंच पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं और नियमों के अनुसार तेल खरीदने पर विचार करेंगे।"

बता दें कि रिलायंस ने मार्च 2025 से वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया था। ये वो वक्त था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी। रिलायंस समूह को वेनेजुएला के तेल की आखिरी खेप मई में मिली थी। पश्चिमी गुजरात राज्य में रिलायंस की दो रिफाइनरियां हर दिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। इन प्लांट्स की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वे वेनेजुएला के मेरे जैसे सस्ते और भारी क्रूड ऑयल को भी प्रोसेस कर पाते हैं।

रेंग रहा कंपनी का शेयर

इस माहौल के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट बरकरार है। पिछले चार कारोबारी दिन में शेयर लगभग आठ प्रतिशत टूट चुका है। शेयर में गिरावट के रुख को देखते हुए, कंपनी का बाजार मूल्यांकन चार दिनों में 1,65,299.15 करोड़ रुपये घटकर 19,89,679.45 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी का शेयर गुरुवार को बीएसई में 2.25 प्रतिशत घटकर 1,470.30 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 2.37 प्रतिशत टूटकर 1,468.45 रुपये पर आ गया था। एनएसई में कंपनी का शेयर 2.23 प्रतिशत टूटकर 1,470.60 रुपये पर रहा।

रिलायंस कंज्यूमर का बड़ा फैसला

इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को बोतल बंद पानी ब्रांड ‘कैंपा श्योर’ का ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी ने कहा कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को देखते हुए यह साझेदारी उपभोक्ताओं का भरोसा और बढ़ाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) इकाई आरसीपीएल ने 2022 में कैंपा कोला का अधिग्रहण किया और 2023 में इसे फिर से भारतीय बाजार में पेश किया। इसके बाद कंपनी ने अपने पेय पदार्थों के पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए कैंपा एनर्जी ड्रिंक, रसिक बेवरेजेज, जूस और अब 'कैंपा श्योर' बंद बोतल पानी को शामिल किया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
