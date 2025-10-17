10% बढ़ा मुकेश अंबानी की रिलायंस का मुनाफा, अब सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर
संक्षेप: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9.6 प्रतिशत बढ़कर 18,165 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अब सोमवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।
Reliance industries q2 result: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9.6 प्रतिशत बढ़कर 18,165 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि में रिलायंस ने 16,653 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था।
कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की सूचना देते हुए कहा कि इस अवधि में उसके लाभ में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मजबूत उपभोक्ता व्यवसाय और तेल-से-रसायन कारोबार में सुधार के चलते आई है। हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले कंपनी के लाभ में गिरावट आई है। जून तिमाही के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्रीज का लाभ सितंबर तिमाही में 33 प्रतिशत घट गया है। इस अवधि में रिलायंस का परिचालन राजस्व बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 2.35 लाख करोड़ रुपये था।
जियो के मुनाफे में भी इजाफा
सितंबर तिमाही के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 12.8 प्रतिशत बढ़कर 7,379 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने बताया कि यह वृद्धि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में वृद्धि और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवा- जियोएयरफाइबर की बढ़ती मांग के कारण हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार और डिजिटल व्यवसायों का संचालन करने वाली जियो प्लेटफॉर्म्स का परिचालन राजस्व सितंबर तिमाही में 14.6 प्रतिशत बढ़कर 36,332 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले यह आंकड़ा 31,709 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में ग्रॉस राजस्व 42,652 करोड़ रुपये था, जो इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 14.9 प्रतिशत अधिक है। जियो ने हर महीने 10 लाख से ज्यादा नए घर जोड़े, जिससे फिक्स्ड ब्रॉडबैंड से जुड़े कुल परिसर लगभग 2.3 करोड़ हो गए। जियोएयरफाइबर के ग्राहकों की संख्या 95 लाख है और इसमें हर महीने 10 लाख से ज्यादा नए घर जुड़ रहे हैं।
शेयर में उछाल
तिमाही नतीजे से पहले रिलायंस के शेयर में तूफानी तेजी आई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को यह शेयर 1.35% बढ़कर 1416.95 रुपये पर बंद हुआ। अब सोमवार को रिलायंस के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।