Jio प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में एंट्री, अब शुक्रवार को रिलायंस की बड़ी बैठक
मुख्य बातें
- रिलायंस की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी का बोर्ड 30 अक्टूबर 2026 यानी शुक्रवार को बैठक करेगा
- इस बैठक में सितंबर तिमाही नतीजे को मंजूरी दी जाएगी
रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने शेयर बाजार में एंट्री ले ली है। इस कंपनी की धमाकेदार एंट्री के बाद अब निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजों का इंतजार है। आइए जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के सितंबर तिमाही के नतीजे कब जारी किए जाएंगे।
रिलायंस की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी का बोर्ड 30 अक्टूबर 2026 यानी शुक्रवार को बैठक करेगा। इस बैठक में 30 सितंबर 2026 को समाप्त हुई तिमाही और छमाही के वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। कंपनी बोर्ड बैठक के बाद अपने वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए एनालिस्ट्स के साथ भी एक बैठक करेगी।
NCDs के जरिए फंड जुटाने पर विचार
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए लिस्टेड, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी करके फंड जुटाने पर विचार करेगा। यह फंड एक या एक से अधिक किश्तों में जुटाया जा सकता है।
कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे?
रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट FY27 की पहली तिमाही में घटकर 20,946 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 26,994 करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछले साल के इस आंकड़े में एशियन पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हुआ 8,924 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुनाफा भी शामिल था। जून तिमाही में ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू बढ़कर 3.09 लाख करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछली तिमाही में यह 2.94 लाख करोड़ रुपये और पिछले साल की इसी अवधि में 2.44 लाख करोड़ रुपये था।
शेयर का परफॉर्मेंस
रिलायंस के शेयर की बात करें तो बुधवार को 1158.50 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 3.46% टूटकर ठहरा। शेयर में गिरावट ऐसे समय आई जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की लिस्टिंग हुई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर कारोबार के पहले 1,119 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 27 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इसका बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ रुपये रहा।
बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,213 करोड़ रुपये के आईपीओ को पेशकश के मुकाबले 22.19 गुना बोलियां मिली थीं। पब्लिक इश्यू और एंकर निवेशकों को शेयर आवंटन को मिलाकर कुल मांग सात लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी। वहीं आवेदनों की संख्या करीब 1.39 करोड़ तक पहुंच गई थी। यह वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा आंकड़ा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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