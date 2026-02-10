Hindustan Hindi News
Mukesh Ambani led Reliance Consumer Products acquire Manna
मुकेशअंबानी की झोली में आई एक और कंपनी, तमिलनाडु में है गहरी पैठ

Feb 10, 2026 05:41 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की झोली में एक और कंपनी आई है। मंगलवार को रिलायंस इडंस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट (Reliance Consumer Products) ने तमिलनाडु की प्रसिद्ध Manna का अधिग्रहण किया गया है। रिलायंस ग्रुप की तरफ से इसकी जानकारी मंगलवार को साझा की गई है।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो Manna के अधिग्रहण के बाद फूड सेगमेंट में और मजबूत हो जाएगा। RCPL के सेगमेंट में dhaiyam, Independence और SiL शामिल है। बता दें, RCPL की मौजूदगी मोटा आनाज आधारित हेल्थ फूड सेगमेंट में बढ़ा है।

तमिलनाडु में है Manna की मजबूत स्थिति

पिछले दो दशक से हेल्ख फोक्सड प्रोडक्ट्स सेगमेंट में Manna एक अग्रणी उत्पादक बना हुआ है। रिलायंस इडंस्ट्रीज ने कहा है कि Manna की तमिलनाडु सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में में काफी मजबूत स्थिति है। बता दें, Manna का अधिग्रहण ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय ग्राहकों को रुझान मोटा अनाज आधारित भोजन की तरफ बढ़ा है। सरकार की तरफ से भी इसका खूब बढ़ावा दिया जा रहा है।

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के डायरेक्टर टी कृष्णकुमार कहते हैं कि तमिलनाडु में Manna एक हेल्थ फोकस्ड विश्वसनीय ब्रांड है। कंपनी मोटा आनाज आधारित प्रोडक्ट्स, बेवरेजेज और बेबी फूड्स बेचती है।

कंपनी ओट्स, वुमेन्स हेल्थ ड्रींक, आटा प्रोडक्ट बेचती है। इसके अलावा बच्चों के लिए ड्रींक्स, सतुआ से बना ड्रींक जैसे प्रोडक्ट बेच रही है।

